9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026: Etalons et Leone Stars décidés à ne pas se faire de cadeau

La Sierra Leone reçoit le Burkina Faso, ce mercredi dans la capitale libérienne, Monrovia, pour le match de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Hier, entre derniers réglages tactiques et conférence de presse, les deux équipes ont affiché leurs ambitions pour la rencontre de cet après-midi (16h GMT) qui promet des étincelles.

La bataille entre Etalons et Leone Stars pour finir parmi les meilleurs 2e des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 est l’affiche au sommet dans le groupe A. Pour prendre leurs repères en vue de cette confrontation, les Etalons, arrivés dans la capitale libérienne, Monrovia, ce lundi 6 octobre 2025, se sont entrainés hier à l’heure du match

sur la pelouse synthétique du stade Samuel-Kanyon -Doe.

Des 25 convoqués, seuls Steeve Farid Yago, Ousseini Bouda et le portier Hervé Koffi étaient toujours attendus. Les 22 autres joueurs ont répété leurs gammes sous les ordres du sélectionneur Brama Traoré et son staff pendant presqu’une heure dans une bonne ambiance. Ce qui est très capital, a rappelé le sélectionneur national. « Nous travaillons à en faire un groupe, c’est-à-dire des gens qui sont ensemble de cœur et d’esprit, rapprochés les uns des autres et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie.

Donc, nous n’avons pas de doute pour le classement de départ de demain sinon, notre équipe aujourd’hui est connue à deux ou trois joueurs près », a expliqué Brama Traoré.

Si l’on s’en tient à la séance du jour, la paire Dayo-Tapsoba pourrait débuter

la partie dans l’axe.

Les couloirs droit et gauche seront probablement occupés par Issa Kaboré et Rachid Ayindé. Le milieu sera tenu par Blati Touré, Mohamed Zoungrana et Ismahila Ouédraogo

tandis que Bertrand Traoré, Mohamed Konaté et Dango Ouattara seront aux avant-postes. Tout est pensé pour ne laisser aucune place à une quelconque surprise désagréable, comme cela a été lors de la 4e journée où les Etalons se sont faits rejoindre au score en fin de partie (2-2).

« C’est un match difficile qui nous attend mais le Burkinabè aime les épreuves et nous allons travailler cette épreuve. Nous avons analysé cette équipe et je pense que nous pouvons exploiter certaines failles pour gagner le match », a confié en conférence le coach Traoré.

Le capitaine Bertrand Traoré assure que ses coéquipiers sont armés mentalement et physiquement pour la victoire. Dans le camp adverse, l’on est décidé à sortir du duel avec les trois points. « Nous sommes prêts. Nous voulons gagner, peu importe la manière. Ce qui est passé, c’est de l’histoire. On a toujours à l’esprit de nous battre pour faire partir des meilleurs deuxièmes et pour nous, c’est possible. Mais, cela passe par une victoire dans ce match contre le Burkina Faso », a soutenu le sélectionneur adjoint de la Sierra Leone, Musa Kallon.

Voro KORAHIRE

Monrovia (Libéria)