Assemblée annuelle des services du budget: Quatre recommandations pour une gestion financière décentralisée réussie

La 4e Assemblée annuelle des services du budget organisée par la direction générale du budget, tenue sur le thème : « Rôle et place de la direction générale du budget dans le processus de décentralisation : acquis, enjeux et perspectives dans l’accompagnement des collectivités territoriales » a clôturé ses activités le mercredi 04 février 2026 à Ouagadougou.

Clarifier les missions et attributions des tutelles administrative et financière de la décentralisation, doter la Direction générale du budget (DGB) de moyens conséquents (matériels, technologiques, financiers et humains) pour assumer pleinement ses missions/attributions d’exercice de sa tutelle financière des collectivités territoriales, ce sont là les deux premières recommandations formulées à l’issue de la 4e Assemblée annuelle des services du budget (AASB) les 03 et 04 Février 2026. Les participants ont également recommandé de proposer un mécanisme de suivi-évaluation des ressources financières transférées aux CT et créer une direction en charge de la législation financière au sein de la DGB.

« Nous souhaitons avoir un mécanisme de suivi qui permet d’évaluer les ressources allouées en récompensant les collectivités qui font une bonne gestion tout en sanctionnant les mauvais gestionnaires. Ce mécanisme va permettre d’avoir l’évolution dans le temps et d’apprécier les ressources mises à la disposition des collectivités territoriales. Le principal défi de 2026 est l’application des textes du code général des collectivités territoriales », a expliqué le chargé d’appui technique à la DGB, Daouda Akabi.

Le représentant du Ministre de l’économie et des finances (MEF), Saidou Diallo a assuré que ces recommandations feront l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement et seront exploitées en vue d’améliorer davantage l’efficacité du système de gestion des finances publiques locales.

Un mécanisme de suivi en vue

En effet, durant ces deux jours, les réflexions sur le rôle et place de la direction générale du budget dans le processus de décentralisation : acquis, enjeux et perspectives dans l’accompagnement des collectivités territoriales » ont permis de faire l’historique de l’accompagnement de la DGB dans le processus de la décentralisation au Burkina Faso, partager les expériences en matière de gestion budgétaire locale et de pilotage des ressources financières transférées dans les pays de l’AES. La 4e AASB a également permis de proposer des pistes d’amélioration des mécanismes de transfert de ressources financières aux collectivités territoriales, de gestion et de suivi budgétaire au niveau local et de renforcer la synergie entre la DGB, les autres structures du MEF et les acteurs locaux.

Les travaux se sont déroulés en plénière autour de deux panels que sont « Cadre institutionnel, juridique et financier de la décentralisation budgétaire : rôle et responsabilités de la DGB », et « Accompagnement des collectivités territoriales : enjeux, défis et perspectives pour une gestion budgétaire locale efficace ».

Selon Saidou Diallo, ces panels ont permis de mieux cerner le rôle de la DGB dans l’appui aux collectivités territoriales, de mettre en lumière les acquis enregistrés, d’identifier les obstacles qui entravent encore la gestion budgétaire locale et de dégager des perspectives innovantes pour renforcer l’accompagnement technique et financier des collectivités territoriales. « Ces réflexions interviennent à un moment crucial pour notre pays, engagé dans des réformes majeures, notamment l’adoption du nouveau code des collectivités territoriales, entend consolider les bases d’une décentralisation plus performante, plus transparente et plus proche des citoyens », a-t-il souligné.

Fleur BIRBA

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)