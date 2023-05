60e Journée de l’Afrique : sous le signe de la promotion africaine du libre-échange

Le groupe des chefs des missions diplomatiques et consulaires africaines accréditées au Burkina Faso a célébré la 60e journée de l’Afrique à l’ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou, vendredi 19 mai 2023 sous le thème « L’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF) ».

Cette année marque le 60e anniversaire de la journée de l’Afrique. Cet évènement historique pour le continent noir a été célébré à l’ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou, vendredi 19 mai 2023 par le groupe des chefs des missions diplomatiques et consulaires africaines accréditées au Burkina Faso.

La journée a été placée sous le thème « L’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF) ». Pour le doyen des diplomates, l’ambassadeur du Royaume du Maroc ,Youssef Slaoui, la mise en œuvre de ce projet continental qui a démarré le 1er janvier 2021 est capable de générer un dynamisme économique dans un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et suivant une politique commerciale axée sur les actions clés convenues au niveau du marché continental.

De son avis, une fois mise en marche, la ZLECAF sera la plus grande zone de libre-échange au monde, avec un PIB d’environ 3 400 milliards de dollars US. Pour y parvenir, le diplomate du Royaume chérifien a formulé le vœu que toutes les capacités d’adaptation et de résilience soient mobilisées pour affronter les obstacles auxquels l’Afrique est confrontée.

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a salué la pertinence du thème au regard des nombreuses opportunités qu’offre cette initiative dans la construction du marché africain. «Nous n’avons d’autres choix que de nous donner les moyens pour que la ZLECAF fasse de l’Afrique une puissance mondiale telle que décrite par l’agenda 2063 », a confié Olivia Rouamba.

Voilà pourquoi, la cheffe de la diplomatie burkinabè a invité les acteurs du continent à prendre le destin de l’Afrique en main, en tenant compte des aspirations profondes de la population africaine en particulier la jeunesse de sorte à faire de la ZLECAF, un véritable levier de développement du continent africain. La journée mondiale de l’Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, devenue Union africaine en 2002), le 25 mai 1963. Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde.

Abdoulaye BALBONE

Imelda BATIONO (stagiaire)