62e anniversaire des Forces armées nationales : hommage aux VDP pour leur bravoure

Les Forces armées nationales (FAN) ont célébré, le mardi 1er novembre 2022, à Bobo-Dioulasso, le 62e anniversaire de leur création. 45 militaires ont été décorés pour services rendus à la Nation et un hommage rendu aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Les Forces armées nationales (FAN) sont reconnaissantes aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Elles leur ont rendu hommage, le mardi 1er novembre 2022, à Bobo-Dioulasso, à la célébration de leur 62e anniversaire. A l’occasion, le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Wilfried Ouédraogo, représentant le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly, a salué la bravoure de ces VDP.

« Qu’il me soit ici permis de magnifier l’engagement, la bravoure et l’esprit de collaboration des VDP, dont le rôle et l’exemple sur le terrain doivent inspirer tout patriote qui se réclame comme tel », a soutenu le lieutenant-colonel Ouédraogo. Par ailleurs, il a invité la population à abandonner sa « posture de spectateur, de juge et même souvent de commentateur d’un match qui se jouerait entre forces combattantes et terroristes », pour se convaincre qu’il s’agit d’une guerre pour la survie de la Nation.

Le ministre en charge de la défense, par la voix du commandant de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso, a de ce fait exhorté tout un chacun à apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Le ministre en charge de la défense a également appelé les militaires à renforcer l’esprit de cohésion et à recentrer leurs actions sur leurs missions avec professionnalisme. « Cette guerre, faut-il le rappeler, n’est pas au-dessus de notre portée, car je ne doute point du potentiel guerrier reconnu aux soldats burkinabè », a-t-il souligné.

Quant aux chefs militaires, il les a exhortés à commander par le bon exemple pour amener la troupe à donner le meilleur d’elle-même. Lors de la célébration de ce 62e anniversaire, 45 militaires « qui se sont distingués pour leur courage et dévouement, pour leur efficacité dans le service et pour leur dévouement à la collectivité » ont reçu des décorations. Une distinction qui, de l’avis d’un des récipiendaires, l’adjudant-chef Adama Millogo, va le galvaniser à redoubler d’effort dans sa mission.

Adaman DRABO