Accès à l’énergie durable au Burkina: La CEDEAO lance son projet d’électrification hors réseau

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a officiellement lancé le mardi 13 juin 2023 à Ouagadougou, au cours d’un atelier, le Projet régional d’accès à l’électrification hors réseau (ROGEAP).

En utilisant une technologie solaire moderne basée sur les systèmes solaires photovoltaïques autonomes, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) entend faire accroitre l’accès à l’électricité dans les ménages, les entreprises, des établissements des pays membres de l’organisation.

Ainsi, elle a lancé le Projet régional d’accès à l’électrification hors réseau (ROGEAP) pour le Burkina, le mardi 13 juin 2023 à Ouagadougou. C’était au cours d’un atelier de lancement auquel ont participé des représentants du ministère en charge de l’Energie, de la société civile, du secteur privé, des institutions financières et des hommes de medias.

L’ambition portée par le projet ROGEAP est d’améliorer l’accès à l’énergie durable en créant un marché régional pour les produits solaires hors réseau et en soutenant les différents acteurs à travers une assistance financière et technique.

Selon les chiffres donnés par l’organisation, sur 406 millions de personnes vivant en Afrique de l’Ouest, plus de la moitié, soit environ 208 millions n’ont pas accès à l’électricité et 70% de ces personnes vivent en zone rurale.

Pour le représentant du Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l’énergie, par ailleurs, directeur général adjoint chargé de la transition énergétique, Boubakar Thierry Ouédraogo, la mise en œuvre du projet s’inscrit en droite ligne des aspirations du gouvernement burkinabè. Il contribuera à favoriser la résilience, la stabilité et le bien-être des Burkinabè.

En se référant aux données statistiques publiées en 2020, il a noté que « le taux d’électrification en milieu urbain était de 72,53% contre 5,90 % en milieu rural ».

De son avis, en dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour accroitre l’accès à l’énergie aux populations vivant en milieu rural, l’électrification hors réseau rencontre toujours des d’obstacles parmi lesquels l’inadéquation du cadre politique réglementaire et les lacunes en terme de capacité technique.

« L’un des objectifs visés par le projet qui vient d’être lancé est la mise en œuvre d’un cadre politique et règlementaire pour le développement des marchés des technologies des systèmes photovoltaïques autonomes », a précisé le spécialiste du ROGEAP Bah Arnaud Kouadio.

Le projet se subdivise en deux volets. Le premier va consister à la création d’un marché régional pour les produits photovoltaïques. Quant au second volet, il sera question de à mettre en place un financement pour les entreprises exerçant dans le domaine du système solaire.

A en croire en l’expert, la mise en œuvre du projet présentera plusieurs avantages pour les populations et une opportunité pour les entrepreneurs locaux.

« Les populations auront des équipements leur facilitant l’accès à l’électricité, qui leur permettra d’avoir une meilleure qualité de vie. Les entrepreneurs auront également des équipements pour mettre en œuvre leurs business ».

Le projet durera cinq années et couvre les 15 pays de la CEDEAO et quatre pays non membres de l’organisation que sont le Cameroun, la Centrafrique, la Mauritanie et le Tchad.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info