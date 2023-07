Accès des populations rurales à l’électricité : L’ABER reçoit du matériel roulant et informatique

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis officiellement, le mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou, à l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER), du matériel informatique et des moyens roulants.

Dans l’optique de soutenir l’accès à l’énergie propre à travers la promotion de l’investissement commercial à grande échelle dans les mini-réseaux solaires photovoltaïques, le gouvernement burkinabè a lancé, avec l’accompagnement de ses partenaires, le Projet national Africa Minigrids Program (PN-AMP) en février 2023.

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a fait un don de matériel roulant et informatique, le mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou, à l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER). Le don est composé essentiellement d’un véhicule pickup, de deux motos grosses cylindrées et de matériel informatique.

Selon le directeur général de l’ABER, Dr Edmond Lankoandé, ce don permettra à l’équipe du projet de mener efficacement les activités aussi bien au bureau que sur le terrain.

« Avec ce matériel roulant, nous pourrons aller vers les populations bénéficiaires dans les zones d’intervention du projet », a indiqué Dr Lankoandé. Il a précisé que le PN-AMP couvre 9 localités réparties dans 6 régions du pays.

La représentante résidente par intérim du PNUD au Burkina Faso, Isabelle Tschan, a précisé que ce don entre dans le cadre du Projet national Africa Minigrids Program (PN-AMP) qui est mis en œuvre dans 21 pays en Afrique y compris le Burkina Faso. Ce programme a pour objectif, a-t-elle souligné, de soutenir l’accès à l’énergie aux populations en augmentant la viabilité financière et en promouvant l’investissement commercial à grande échelle dans les mini-réseaux solaires photovoltaïques.

Le coût global du projet s’élève à plus d’un million de dollars, soit plus de 2 milliards FCFA pour une durée de 4 ans.

Le coordonnateur du projet national du Burkina Faso dans le cadre du programme Africa Minigrids, Roger Ouédraogo, a pour sa part indiqué que le projet est initié par le PNUD avec un financement de 800 mille dollars.

« La part financière du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) s’élève à plus de 900 mille dollars, et celle de l’Etat burkinabè à travers l’ABER à plus d’un million de dollars », a-t-il détaillé.

Selon M. Ouédraogo, le projet est exécuté autour de quatre composantes. La première est relative aux politiques et à la règlementation qui visent à assainir l’environnement politique à travers la mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs du secteur de l’énergie. Il est aussi question pour cette composante de travailler à avoir une stratégie nationale de l’électrification rurale.

La composante II, quant à elle, concerne la mise en œuvre du projet pilote du mini-réseau dans 9 localités de 6 régions du pays.

Dans cette logique, M. Ouédraogo a fait savoir que le 3e aspect du projet est relatif aux financements innovants à grande échelle pour permettre aux acteurs des mini-réseaux d’avoir des instruments financiers efficaces, adaptés et d’investir dans les localités hors réseau.

La dernière composante concerne le numérique, la gestion des connaissances, la digitalisation et le suivi-évaluation qui est une composante transversale dont l’objectif est de permettre le partage des connaissances entre les acteurs du secteur et les autres pays membres du programme.

