Baccalauréat 2023 : 132 980 candidats aux portes de l’université

Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales a donné officiellement, le mardi 20 juin 2023 à Ouagadougou, le top départ des épreuves écrites du Baccalauréat session 2023.

Ce sont 132 980 candidats, composés de 68 190 filles qui sont en course pour l’obtention du Baccalauréat de la session 2023. Le Ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), Joseph André Ouédraogo a donné le top départ des épreuves écrites, le mardi 20 juin 2023, au lycée Wendpouïré de Saaba, au jury 202. Il est passé dans plusieurs salles pour encourager les candidats. A l’entendre, il était nécessaire pour lui de venir motiver ces derniers. En effet, « l’année a été assez bousculée pour l’ensemble des acteurs, surtout pour les candidats qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire. Ils ont fait preuve de grande résilience, de courage. Nous leur avons donc dit de toujours tenir le coup, car le bout du tunnel n’est plus loin », a soutenu le ministre. Pour cette session, 9 180 correcteurs ont été mobilisés pour noter les copies des différents candidats au sein de 510 jurys.

Le ministre a par ailleurs déploré une baisse des effectifs de 6, 84%. L’année dernière, ils étaient 142 728 candidats, a-t-il rappelé. Cependant, l’organisation du Baccalauréat a été confrontée à de nombreuses difficultés avec l’utilisation du nouveau logiciel dénommé SIGEC (Système intégré de gestion des examens et concours). En fait, le souci était lié à la stabilisation de la liste des candidats, leur déplacement, etc. Mais selon Joseph Ouédraogo, les difficultés ont pu être surmontées grâce à une équipe de la direction des services informatiques. « Ces techniciens ont travaillé avec dévouement nuit et jour sans être rémunérés pour le succès de l’examen. Et, c’est un acte de patriotisme à saluer », a-t-il déclaré. Il a rassuré, de ce fait, les partenaires sociaux quant à leurs inquiétudes à la réussite des examens du Bac. Toutefois, « pour toutes les insuffisances liées à cette organisation, nous présentons toutes nos excuses et nous nous engageons à mieux faire pour les prochaines éditions », a plaidé M. Ouédraogo. Son homologue, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’innovation, Adjima Thombiano, s’est adressé aux candidats en ces termes : « la chance appartient à tous. C’est le courage qui fait la différence. Avec le courage et l’abnégation au travail, nous conquérons le Bac. Vous savez ce qui caractérise chaque Burkinabè en ces moments ? Chaque Burkinabè doit se battre. Vous êtes donc actuellement des VDP et un VDP ne tombe pas. Il remporte toujours la victoire. Alors, vous devez ressortir de cette bataille avec votre Bac en poche ».

C’est sur ces mots d’encouragements que les deux ministres ont ouvert la première enveloppe qui marque le top départ des épreuves du Baccalauréat sur tout le territoire national. La proclamation des résultats du premier tour aura lieu le 29 juin prochain et les résultats du second tour seront proclamés, le 6 juillet au plus tard, et pour une fin de l’examen le 7 juillet avec la fermeture de la dernière cantine, a annoncé le ministre Ouédraogo.

Abdel Aziz NABALOUM

Zenabou YAMMA (Stagiaire)