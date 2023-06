BEPC 2023 : 216 284 candidats à l’assaut de leur 2e « sésame-ouvre-toi »

La composition des épreuves écrites et orales du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) débute ce jeudi 1er juin 2023 dans tout le Burkina.

Ils sont 216 284 candidats inscrits au BEPC dont 127 171 filles et 89 113 garçons, 14 000 au Brevet d’études professionnelles (BEP) et 9 540 au Certificat d’aptitudes professionnels (CAP).

À Ouagadougou, c’est le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga et le Secrétaire général du ministère en charge de l’Éducation nationale, Brahima Sanou qui ont effectué le lancement officiel au lycée Marien N’gouabi.



A l’ensemble de ces candidats, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Joseph André Ouédraogo a souhaité que leurs efforts d’apprentissage soient couronnés de succès à travers l’obtention du diplôme qui constitue, selon lui, une porte ouverte vers des opportunités, donc, un « sésame-ouvre-toi ».

Le ministre a eu une pensée à l’endroit des élèves déplacés internes dont il a magnifié la résilience et salué l’engagement personnel éducatif pour réussir l’organisation réussie de ces examens et concours à travers le territoire national.

« Cette année encore, nous sommes engagés à relever ce challenge. Pour cette cause, nous avons déployé les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires pour relever ce défi. Avec le logiciel SIGEC mis au point avec l’intelligence et les compétences internes au MENAPLN, nous entendons impulser une plus grande performance dans la gestion des examens et concours scolaires », a souligné le ministre.

Le Certificat d’étude primaire (CEP) et le Baccalauréat débuteront respectivement le 6 et le 20 juin prochains.

Sidwaya.info