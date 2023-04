Burkina : Le Ministre de l’Energie visite la centrale hydroélectrique de Bagré

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières Simon-Pierre BOUSSIM a visité le Pôle de croissance de Bagré, hier vendredi 07 avril 2023, dans la province du Boulgou, à environ 240 km à l’Est de Ouagadougou. Le ministre s’est rendu au barrage hydroélectrique de Bagré servant à alimenter la SONABEL. Sur Ces visites avaient pour but d’encourager les travailleurs de la SONABEL pour les efforts consentis durant cette période de pointe, et aussi de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux avec l’entreprise en charge de projet de construction de la centrale de Zano. Cette centrale solaire photovoltaïque contribuera à un mix énergétique plus vert et à réduire l’empreinte carbone du pays.

