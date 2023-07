Centrale photovoltaïque de Gonsin : le premier kilowatt attendu en janvier 2024

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim, a visité, le jeudi 27 juillet 2023, le site de la centrale photovoltaïque de Gonsin, située à la sortie Nord-ouest de Ouagadougou.

Le gouvernement veut être régulièrement informé de l’évolution des travaux de construction des centrales solaires photovoltaïques du projet Yeleen. Ainsi, le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim a effectué, une visite sur le site à Gonsin, situé à la sortie Nord-ouest de Ouagadougou, le jeudi 27 juillet 2023, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. La réalisation de cette future centrale d’une puissance électrique de 42 mégawatts-crête entre dans le cadre du projet Yeleen, mis en œuvre dans quatre localités du pays à savoir, Diapaga, Dori, Gaoua et Gonsin. D’une superficie de 60 hectares, les travaux sur le site de Gonsin, visité par le ministre Boussim, est à la phase de l’installation des panneaux solaires. Pour le patron en charge de l’énergie, les travaux avancent bien, car plus de la moitié a été réalisée. « Les responsables chargés des travaux ont rassuré que d’ici fin septembre, ils vont finir de poser toutes les plaques. Et on espère en début d’année 2024 avoir de l’énergie venant de ce site », a indiqué M. Boussim.

Un taux d’exécution de 60%

En termes de données chiffrées, le directeur général de la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL), Souleymane Ouédraogo, a précisé que le taux global d’exécution est de 60%. Néanmoins, il a relevé que le délai d’exécution des travaux était prévu en ce mois de juillet. Compte tenu du retard observé, la délégation a pris l’engagement afin de faire en sorte que les ouvrages soient fonctionnels dans le délai. « Nous avons pris une échéance pour la mise en service de l’ensemble des infrastructures. Dès le premier janvier 2024 le premier kilowattheure doit être injecté sur le réseau électrique », a dit M. Ouédraogo. Le chef de projet Elsewedy electric, pour le site de Gonsin, Ali Nounou, a affirmé que les travaux suivent normalement leur cours sans difficulté majeure. « Nous prévoyons injecter le courant sur le réseau interconnecté en début janvier », a-t-il souligné devant les visiteurs. Toutefois, M. Nounou a salué cette bonne collaboration avec les populations riveraines permettant l’avancée des travaux. Le projet Yeleen de développement de centrales solaires photovoltaïques et de renforcement du système électrique national est financé à hauteur de 141, 6 millions d’euros par plusieurs partenaires notamment l’Agence française de développement, la Banque africaine de développement, l’Union européenne mais également l’Etat burkinabè et la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL). Il va permettre également de prendre en compte l’électrification de 90 villages.

Aly SAWADOGO