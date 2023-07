Construction du nouveau CMA de Diébougou : le ministre de la Santé se rassure de la qualité des infrastructures

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Jean Claude Kargougou, a rendu visite aux agents de santé du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diébougou, localité située à 73 km de Gaoua, le samedi 15 juillet 2023, afin d’apprécier la qualité des services de santé rendue aux populations. Le ministre a aussi visité le chantier du futur Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA).

Après la ville de Gaoua, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Jean Claude Kargougou, a poursuivi sa visite des infrastructures sanitaires de la région du Sud-Ouest. En effet, il s’est rendu à Diébougou (chef-lieu de la province de la Bouguiriba), localité située à 73 km de Gaoua, ce 15 juillet 2023. L’objectif est resté le même, c’est-à-dire, s’imprégner des conditions de travail des agents de santé. Dr Kargougou et sa délégation ont ainsi visité le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diébougou. « Nous avons pu rencontrer des agents de santé enthousiastes dans ce qu’ils font au quotidien pour soulager les malades. Ils font un travail remarquable malgré les conditions de travail difficiles, la vétusté et l’exiguïté des infrastructures sanitaires ainsi que l’insuffisance en matériel médicotechnique. C’est l’occasion pour moi de les féliciter et encourager car nous sommes fiers d’eux », a laissé entendre le ministre à l’issue de sa visite.

Des infrastructures sanitaires de qualité

Le ministre Kargougou a également visité les travaux de construction du nouveau CMA de Dédougou qui pourrait être une solution à ces difficultés, afin de se rassurer de leur état d’avancement. Du service de santé mentale, aux services d’hospitalisation, de médecine générale en passant par la maternité, il s’est rassuré que l’ouvrage offrira des infrastructures sanitaires de qualité. Au terme de sa visite, le chef du département en charge de la santé a dit avoir bonne note de la date d’achèvement des travaux prévue d’ici à la fin du mois août. « Nous allons renforcer le suivi rigoureux afin que ces infrastructures soient livrées à bonne date », a-t-il fait savoir. Le ministre a mis un point d’honneur sur la qualité des infrastructures qui seront livrées. « Nous avons visité les chantiers du dépôt répartiteur de médicaments. Malheureusement, nous assistons à des incendies qui se déclenchent au niveau de certains dépôts répartiteurs de médicaments des districts, des CSPS. Après les investigations, les causes sont parfois liées à des courts-circuits », s’est-il justifié. C’est pourquoi, il a insisté auprès de la maitrise d’ouvrage déléguée et des entreprises pour que les infrastructures qui seront livrées puissent être aux normes requises et irréprochables. Pour sa part, le maitre d’ouvrage délégué, Sedecias Ouédraogo, a rassuré que des infrastructures de qualité seront offertes aux populations. Par ailleurs, il a indiqué que le taux global d’exécution des infrastructures est de 70 %. « Il reste les travaux de plafonnage, de carrelage, de plomberie et d’électricité. Nous nous attelons à livrer les infrastructures au plus tard à fin août », a affirmé Sedecias Ouédraogo.

Boudayinga J-M THIENON