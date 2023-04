Coopération Bénin/Rwanda : Paul Kagame soutient Patrice Talon dans la lutte contre le terrorisme

La coopération entre le Bénin et le Rwanda s’est fortement renforcée après une visite à Cotonou du président Paul Kagame. C’est dans le cadre de ce partenariat, selon le président béninois Patrice Talon, que des fonctionnaires rwandais ont été promus à des postes parfois stratégiques. Les secteurs concernés, par les accords entre le Bénin et le Rwanda, sont, entre autres, la lutte contre le terrorisme, l’agriculture, l’industrie, le commerce, le numérique. « Il n’y a pas que des Rwandais au Bénin dans l’expertise. Le Bénin dans ce domaine n’a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C’est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais, quand il s’agit des frères Africains, on se demande si ces mêmes compétences n’existent pas sur le terrain », a expliqué à dw le président Talon.

Alassane KERE