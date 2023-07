Coopération : Ouagadougou et Lisbonne en quête d’un partenariat gagnant-gagnant

Le ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, Joao Titterington Gomes Cravinho, est arrivé, hier, jeudi 6 juillet 2023, à Ouagadougou pour une visite d’amitié et de travail. Le diplomate a été reçu à l’aéroport international de Ouagadougou par une délégation ministérielle, conduite par le chef de la diplomatie burkinabè, Olivia Rouamba.

Le Portugal est en voie de renforcer ses rapports amicaux et diplomatiques avec le Burkina Faso. Ainsi, le jeudi 6 juillet 2023, son ministre des Affaires étrangères, Joao Titterington Gomes Cravinho, en tournée en Afrique de l’Ouest, a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou pour une « visite d’amitié et de coopération ». Il a été accueilli, à sa descente d’avion, par une délégation gouvernementale dont son homologue burkinabè Olivia Rouamba et le ministre délégué, Chargé de la Sécurité, le commissaire principal de police, Mahamadou Sana. Pour le diplomate portugais, il s’agit d’une visite à un pays ami. « C’est un court séjour car je compte repartir ce soir (ndlr : jeudi). Mais, toujours est-il que nous allons échanger sur plusieurs points de coopération, à travers la séance de travail que nous aurons. Puis, je reviendrai surement pour mieux connaitre et découvrir le Burkina Faso », a dit l’hôte du jour de Mme Rouamba. Joao Gomes Cravinho a également exprimé sa satisfaction d’être bien accueilli au Burkina et rassure qu’il s’agît de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays dans l’intérêt « de nos populations ».

« Nous allons ensemble identifier des mécanismes de collaboration. Etant donné que mon pays est membre de l’Union européenne, nous verrons à chaque fois comment défendre les besoins de développement du Burkina Faso au sein des instances de l’UE », a fait savoir le diplomate portugais. Aussi, il a indiqué que son pays est disposé à accompagner le Burkina Faso au plan sécuritaire et du développement industriel et économique. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, le Burkina Faso veut renforcer ses relations diplomatiques avec des amis. Ce faisant, elle a précisé que le Portugal, via la visite de son ministre en charge des Affaires étrangères, offre l’occasion aux deux pays « d’établir un cadre d’échanges afin de cerner tous les aspects de développement nécessaires au bien-être des deux Etats ». « Nous allons mettre en place un partenariat gagnant-gagnant pour nos deux peuples.

Le Portugal étant un pays membre de l’Union européenne, il y a de bonnes chances qu’il puisse défendre certaines positions du Burkina Faso au sein de cette organisation », a fait savoir Mme Rouamba. Dans son agenda, il est prévu une audience avec le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et une séance de travail avec les membres du gouvernement. Il faut noter que c’est en 2018 que, sous le Président Roch Marc Christian Kaboré que les lettres de créances de l’ambassadeur du Portugal au Burkina avec résidence Dakar, au Sénégal, ont été reçues. Il s’agissait de Paulo Jorge Pereira Do Nascimento, accrédité depuis 2014 par son pays (le Portugal) avec résidence au Sénégal. En effet, c’est depuis 2001 que le Portugal a décidé de renforcer sa coopération bilatérale avec le pays des Hommes intègres, avec à la clef l’examen d’un certain nombre de moyens de promotion de la coopération dans des domaines d’intérêt. Mais, jusque-là, rien n’était véritablement au top. Puis s’en est suivi en 2009, l’installation d’un consul honoraire du Burkina à Lisbonne, en la personne de Hlder Batiglia Dos Santos. Aujourd’hui, le pays a encore de grandes ambitions d’asseoir les bases d’une coopération solide avec ce pays de la péninsule Ibérique.

