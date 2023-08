Coopération sino-burkinabè : des étudiants reçoivent des bourses du gouvernement chinois

Ce mardi 1er août 2023, S.E.M. LU Shan, ambassadeur de la République populaire de Chine, a présidé la cérémonie de remise des lettres d’admission aux 15 étudiants burkinabè qui ont obtenu la bourse, du gouvernement chinois, lancée au cours de l’année académique 2023-2024. Cette cérémonie a été marquée par la présence de Dr. Christelle Nadembega, directrice des relations internationales et de la promotion des enseignants de l’université Joseph-Ki-Zerbo et les représentants de la jeunesse burkinabè.

S.E.M. LU Shan a adressé ses chaleureuses félicitations à tous les boursiers en ces termes ; “C’est l’une des preuves que la coopération sino-burkinabè se porte bien et fleurisse progressivement. L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso s’engage à faciliter les échanges de jeunes et approfondir la coopération éducative. J’espère que chacun réussira aux études, deviendra les futurs ambassadeurs dans l’amitié sino-burkinabè et contribuera au développement de nos deux pays.” Monsieur Sanon W. Max, représentant des étudiants boursiers, n’a pas manqué de remercier le gouvernement chinois pour cet accompagnement vis-à-vis de la jeunesse burkinabè.

“Nous prenons l’engagement solennel d’être de valeureux étudiants patriotes et conscients de leurs missions éducatives en terre chinoise, et surtout engagés dans l’intérêt de la valorisation de la coopération sino-burkinabè, dans l’optique de bâtir des liens plus forts à jamais.” Il soutient que cette bourse est une opportunité pour eux d’acquérir le savoir-faire et c’est le début d’une nouvelle vie pour lui. Depuis 5 ans, plus de 180 étudiants burkinabè au total ont bénéficié de la bourse du gouvernement chinois pour faire leurs études en Chine.

Correspondance particulière