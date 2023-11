Corridor économique aérien du Hunan : Des journalistes visitent le site de construction

Dans le cadre du Forum de coopération des médias sur la Ceinture et la route, les participants ont visité le chantier de construction du projet de terminal T3 de l’aéroport international de Changsha de la China state construction engineering corporation (CSCEC).

Du hall d’exposition intelligent en passant par le centre d’expérience en matière de sécurité, la tour d’observation et les zones d’exposition de la construction verte, les participants au Forum de coopération des médias sur la Ceinture et la route ont été témoins de l’engagement de l’Etat chinois à construire le corridor économique aérien de Hunan. C’était lors d’une visite organisée au profit du groupe de journalistes venus de plusieurs pays dont le Burkina Faso, l’Argentine, le Vietnam, le Cambodge, le Pakistan et la République centrafricaine. Ils ont pu constater lors de leur visite qu’une série de technologies numériques avancées sont utilisées sur le chantier pour améliorer la sécurité et la commodité des travailleurs. Ce qui permet une construction accélérée du projet. Pour preuve, la finition de la structure principale en béton dans la zone non affectée par la construction d’autres projets de transport du pôle de transport, y compris le terminal a été achevée le 30 septembre 2023. Il en est de même de la levée du réseau de la première zone qui s’est achevée le 31 octobre.

Lors de leur passage sur le chantier, les journalistes ont également été témoins de l’application de technologies de construction intelligentes, vertes et numériques. En effet, l’équipe de construction du projet a adhéré au concept « d’autonomisation intelligente et de construction numérique », créant activement un « chantier de construction numérique ». Elle a pleinement utilisé les technologies de base telles que le Big Data et la technologie intégrée pour obtenir une surveillance, une collecte et une analyse de données en temps réel ainsi qu’une gestion intelligente du chantier de construction. Ce qui a permis selon le chef de chantier d’améliorer le niveau de gestion globale et l’efficacité de la construction des équipes de production de première ligne.

Le système « Smart Construction Site » est également utilisé sur le site, avec des caméras panoramiques synthétisant automatiquement les flux de surveillance panoramiques et les images accélérées quotidiennes utilisées pour l’examen du projet. Pendant la construction, des robots de mesure sur site ont été utilisés pour enregistrer efficacement et complètement la situation complexe du chantier grâce à un balayage laser 3D et la comparer simultanément avec le modèle conçu par BIM pour exposer clairement toute disparité entre le travail réel et le modèle. Engagé à appliquer des systèmes numériques dans l’ensemble de son cycle de construction, le projet a créé une variété de scénarios d’application numérique, qui ont non seulement amélioré efficacement la précision et l’efficacité de la construction, mais ont également fourni une solide assurance pour la construction sûre du projet.

Une construction écologique

Le projet intègre également le volet écologique avec l’utilisation de plusieurs technologies de base, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, ainsi que l’exploitation et la maintenance intelligentes, dans le but de construire un terminal aéroportuaire vert à faibles émissions de carbone. Des détails architecturaux à la sélection des matériaux de construction, le projet met en pratique des concepts verts et à faibles émissions de carbone, en adoptant 50 techniques de construction écologiques. Parmi eux, la « technologie de réduction des déchets de construction et d’utilisation des ressources » qui permet de réaliser efficacement la classification et le recyclage des déchets de construction, en triant les déchets de briques, de tuiles, de béton et d’autres matériaux sur le site pour « transformer les déchets en trésors ». Par ailleurs, le système de surveillance permet de donner des alertes précoces sur les données en temps réel de divers indicateurs de construction écologique tels que la consommation d’énergie, la consommation d’eau, la poussière et l’état de fonctionnement des gros équipements de construction sur le chantier de construction. La technologie de réduction de la poussière de construction verte permet de démarrer automatiquement la fonction de pulvérisation pour réduire la poussière tout en surveillant l’environnement de construction sur le site.

Grâce à toutes les mesures énumérées ci-dessus, le site du projet a reçu le titre de « Site de démonstration de construction verte et chantier de construction verte de Changsha ».

Le projet du terminal T3 de l’aéroport international de Changsha, construit conjointement par China State Construction et d’autres entrepreneurs, a une superficie totale de construction d’environ 500 000 mètres carrés, ce qui en fait le plus grand bâtiment public de la province du Hunan. Le terminal se compose d’un hall principal et de cinq halls, avec une disposition radiale avec des halls ressemblant aux cinq triangles de l’« étoile de Changsha ». Le projet appartient aux aéroports de nouvelle génération avec quatre caractéristiques : sécurité, vert, intelligent et humain. Le projet compte 75 sous-projets. Les aires de trafic du terminal devraient être opérationnelles d’ici 2026. Une fois achevé, le terminal T3 de l’aéroport international de Changsha pourra accueillir un débit annuel de 40 millions de passagers. Il deviendra également une plaque tournante de transport intégrée moderne offrant le plus grand nombre d’options de transit et la plus grande efficacité de transfert fluide en Chine.

Nadège YAMEOGO