L’Union africaine a annoncé hier jeudi, la suspension avec effet immédiat du Gabon, où des militaires ont déposé le président Ali Bongo Ondimba le mercredi dernier.

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’organisation « décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l’UA, de ses organes et institutions », a indiqué l’organisation continentale via un communiqué.

En rappel, ce coup d’Etat vient mettre fin au règne de la famille Bongo qui dirige le Gabon depuis plus de 55 ans.

Sidwaya.info