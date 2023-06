Crampes musculaires : Il est préférable de consulter un médecin

Les crampes sont des troubles musculaires qui se présentent sous forme de contractions involontaires soudaines et de courte durée (généralement quelques secondes). Les crampes musculaires constituent un problème courant, le plus souvent bénin, plus fréquent chez les femmes enceintes, les personnes âgées et les sportifs. Elles sont caractérisées par une contraction douloureuse, soudaine et involontaire d’un ou de plusieurs muscles.

Une crampe est une contraction musculaire involontaire, visible, très douloureuse, localisée à un muscle ou parfois à un groupe de muscles. Les muscles les plus souvent atteints sont ceux des membres inférieurs et des mains. Elle apparaît au niveau du pied, du mollet ou de la cuisse. «Les crampes peuvent provoquer une incapacité temporaire de la mobilité fonctionnelle (affectant souvent les muscles des mollets et des pieds). Lorsque les crampes touchent les membres inférieurs, elles apparaissent au niveau du pied, du mollet ou de la cuisse. Elles surviennent le jour souvent après un exercice inhabituel ou la nuit au repos durant le sommeil. Et quand elles attaquent les mains, on parle de « crampe de l’écrivain ». Elles surviennent après des efforts prolongés d’écriture. Cette crampe affecte également les musiciens. La crampe débute brutalement sans qu’aucun symptôme ne prévienne de sa venue. Durant la crampe, le muscle atteint est douloureux, raide et même déformé. Lors de la palpation, le muscle apparaît contracté et très sensible. La crampe peut être responsable d’une posture anormale des orteils ou des doigts. La crampe disparaît généralement au bout de quelques minutes (en général moins de 15 minutes), mais peut revenir plusieurs fois avant de disparaître. Le muscle peut rester sensible plusieurs heures après, voire pendant 24 heures.

Signes avant-coureurs

Chez les personnes présentant des crampes musculaires, les symptômes et les caractéristiques suivantes sont des problèmes particuliers : crampes dans les bras et le tronc, contractions musculaires, alcoolisme, faiblesse, crampes qui surviennent après une perte de liquide organique (déshydratation) ou utilisation de diurétiques, douleur ou perte de la sensation à moins qu’elles ne surviennent au même moment que les crampes. Si les personnes ont des crampes dans les bras ou le tronc ou des contractions musculaires, la cause est plus susceptible d’être un trouble (comme un trouble électrolytique ou hormonal) ou un médicament que des crampes bénignes des jambes ou des crampes musculaires liées à de l’exercice physique. Les personnes présentant des crampes musculaires doivent consulter un médecin dès que possible si elles sont également alcooliques, présentent une faiblesse soudaine ou une perte de sensibilité, ou des symptômes sévères ou si elles ont perdu des liquides organiques (par exemple, en vomissant, par une diarrhée ou une transpiration excessive). Sinon, les personnes doivent appeler leur médecin pour connaître le délai sous lequel le médecin doit les examiner. Le plus souvent, la crampe n’a pas de cause particulière. Ces crampes dites idiopathiques peuvent survenir chez n’importe qui, mais elles sont plus fréquentes chez les personnes de plus de soixante ans, les femmes enceintes et les sportifs. Elles sont bénignes, mais affectent la qualité de vie. Elles surviennent plus volontiers la nuit ou lors d’un exercice physique : les crampes nocturnes survenant la nuit sont localisées au niveau du mollet et du pied. Elles réveillent la personne atteinte et l’obligent à se lever, à marcher ou à étirer le muscle. Leur fréquence augmente avec l’âge et au cours de la grossesse, tout particulièrement lors du troisième trimestre. Les crampes liées à l’exercice physique, elles apparaissent au cours d’un exercice musculaire le plus souvent intense, prolongé et peu préparé, souvent réalisé dans un environnement chaud et humide ou dans les heures qui le suivent. Les crampes peuvent survenir sans raison, ou être dues à des problèmes de santé.

Les facteurs de risque des crampes sont entre autres un exercice physique intense ; l’avancée dans l’âge ; une grande fatigue ; le froid et la forte chaleur ; la sédentarité ou un faible niveau d’entraîne- ment ; des antécédents de blessures musculaires. Il y a également des antécédents familiaux : une prédisposition héréditaire est supposée lorsque les crampes commencent dans l’enfance ou l’adolescence ; des désordres métaboliques (grossesse, urémie, hyponadrénalisme, hypothyroïdie, cirrhose…). On peut noter aussi la déshydratation (chaleur, traitement diurétique, jeune sec, diarrhées, vomissements …) ; la dialyse (déplétion brutale du volume extracellulaire) : un patient sur trois en hémodialyse se plaint de crampes qui surviennent souvent en fin de séance. Ainsi que la prise de certains médicaments. Certaines mesures préventives peuvent éviter la survenue ou la récidive d’une crampe au mollet. Il s’agit de boire de l’eau, de façon suffisante et régulière, de pratiquer une activité physique d’intensité modérée, d’éviter le maintien de mauvaises postures. Il est aussi recommandé de ne pas croiser les jambes en position assise, ne pas faire de l’exercice physique immédiatement après avoir mangé. Il est conseillé de ne pas consommer de caféine (par exemple, dans le café ou le chocolat), ne pas fumer. Il faut également adopter une alimentation saine et équilibrée et étirer doucement les muscles avant de faire de l’exercice physique ou d’aller se coucher. L’ingestion de liquides en quantité (en particulier les boissons contenant du potassium) après l’activité physique contribue également à prévenir les crampes. Source : Passeport santé, Le manuel MSD .

