Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso : l’ambassadeur Wolfram Vetter en fin de mission

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso, Wolfram Vetter, en fin de mission, le vendredi 28 juillet 2023, à la Primature.

Dans l’agenda du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a figuré la visite de l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina Faso, Wolfram Vetter, le vendredi 28 juillet 2023, à la Primature. Le diplomate de l’UE, en fin de mission, a dit venir dire « ses adieux » au chef du gouvernement burkinabè. « J’ai passé quatre ans au Burkina Faso. Mes échanges avec le Premier ministre sur mon expérience dans le pays ont été très riches », a-t-il indiqué. Wolfram Vetter a expliqué que durant son mandat, il a vécu les conditions sécuritaires et humanitaires difficiles que le Burkina Faso s’est engagé résolument à endiguer.

« J’ai travaillé quatre ans avec beaucoup de défis à relever en compagnie d’un peuple accueillant. J’ai pris connaissance avec beaucoup d’amis et de personnes qui m’ont assuré que le Burkina Faso viendra à bout des contraintes évoquées », a-t-il laissé entendre. Le diplomate européen a exprimé sa satisfaction de l’état de coopération entre le Burkina Faso et l’UE qui entend apporter « toujours » son soutien en matière de sécurité, de défense, de droits humains, etc. Il a dit apprécier positivement l’esprit d’ouverture du gouvernement burkinabè sur les sujets de droits humain et humanitaire ainsi que de justice militaire. « Au Burkina Faso, la richesse de la culture à savoir le cinéma, le théâtre, la danse, etc. m’ont beaucoup marqué.

J’ai aussi trouvé que le peuple burkinabè est créatif », s’est réjoui l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina Faso. Les relations entre le Burkina Faso, l’Union européenne et ses Etats membres sont régies par le Traité de Lisbonne et l’Accord de partenariat ACP-UE, connu comme Accord de Cotonou. Dans ce cadre, l’Union européenne et le Burkina Faso entretiennent un dialogue politique étroit, mené dans le cadre des dispositions de l’Article 8 de l’accord de Cotonou. Ce dialogue porte sur les questions d’intérêt mutuel et englobe notamment les questions de paix et de sécurité, les stratégies de coopération, le commerce, les politiques publiques et l’égalité hommes/femmes. Les deux entités entendent renforcer le développement économique et social ainsi que la stabilité politique au pays des Hommes intègres.

Boukary BONKOUNGOU