Economie du Burkina Faso: Les mines, secteur porteur de la croissance en 2024

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), le Burkina Faso va connaitre un taux de croissance de 6,4% en 2024, soit une progression de 2 points par rapport à 2023. Le secteur minier va peser lourd dans cette croissance attendue du PIB réel l’année prochaine.

Le contexte sécuritaire et humanitaire difficile que connait le Burkina Faso ne va pas ralentir la dynamique de croissance économique du pays en 2024. En effet, selon le dernier rapport spécial du FMI (octobre 2023) sur l’Afrique, le taux de croissance du pays des Hommes intègres passera de 4,4% en 2023 à 6,4% en 2024, alors qu’il était de 1,5% en 2022. Ce taux de croissance prévue est supérieur à celui sur l’Afrique Subsaharienne, qui, toujours selon le FMI, va s’établir à 4% en 2024, contre 3,3% en 2023. En valeur, cette croissance du PIB burkinabè est estimée 14 276 milliards FCFA en 2024, contre 13 018 milliards FCFA en 2023, alors qu’elle s’était établie à 11944 milliards F CFA en 2022, suivant les projections la direction générale de l’économie et de la planification (DGEP), du ministère de l’économie, des finances et de la prospective.

Selon DGEP, cette croissance projetée serait tirée par l’ensemble des secteurs. Le secteur secondaire y contribuera donc à hauteur de 8,8%, le secteur primaire à 6,7% et le secteur tertiaire à 5,5%. Au niveau du secteur secondaire, la plus grosse contribution viendra des industries extractives, grâce notamment aux nouveaux contrats miniers, aux mines qui vont entrer en production, a fait savoir le directeur général de l’économie et de la planification, Dr Larba Issa Kobyagda.

Selon les prévisions du ministère en charge des mines, le secteur minier burkinabè va connaitre une production d’or de 61,79 tonnes en 2023, et 66,84 tonnes en 2024.

Au 31 décembre 2022, la production industrielle du pays, classé 4e producteur africain d’or derrière le Ghana, le Mali et l’Afrique du Sud, a été estimée à 57,68 tonnes d’or contre 67,1 tonnes en 2021 et généré 430 milliards F CFA en 2021 contre 540 milliards F CFA en 2022, soit une augmentation de près de 20%, a indiqué le ministre en charge des mines lors de la 5e de la SAMAO (Semaine des Activités Minière d’Afrique de l’Ouest).

Le secteur de la cimenterie va également contribuer à porter cette croissance. Car, malgré la crise sécuritaire, le secteur des BTP connait un dynamisme qui suscite une forte demande en ciment, a expliqué Dr Kobyagda.

Au niveau du secteur primaire, c’est l’agriculture qui va tirer la croissance du PIB en 2024. « Nous nous fonde sur un certain nombre d’hypothèses comme l’Initiative présidentielle sur le secteur agricole, les projections pluviométriques. Avec l’Initiative présidentielle, l’agriculture pluviale et la culture de contre-saison vont être davantage densifiées.

Assurer l’auto-suffisance alimentaire

L’entrée en production de certains acteurs comme les personnes déplacées internes et l’emblavement de nouvelles terres vont contribuer à booster significativement la production agricole », a-t-il argumenté. Et dans le cadre de l’offensive agro-sylvo-pastorale du ministère en charge de l’agriculture, qui vise à faire du Burkina Faso un pays à auto-suffisance alimentaire en 2025, il y a un certain nombre d’investissements stratégiques et structurels qui sont prévus ; mais aussi il y a un recentrage des activités agricoles vers des spéculations considérées comme à forte valeur ajoutée qui devrait permettre d’améliorer significativement la contribution du secteur à la création de la richesse, a-t-il poursuivi.

Pour ce qui concerne le secteur tertiaire, qui est porté principalement par les activités commerciales, le secteur financier, avec les institutions financières comme les banques, va également jouer sa partition dans la croissance économique projetée en 2024, à en croire la DGEP, sans oublier les secteurs hôteliers et touristiques. « Avec l’organisation réussie d’un certain nombre de manifestations en 2023 comme le SIAO, le FESPACO, la SNC, d’autres manifestions devraient se tenir en 2024. Si ces évènements se réalisent, les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme vont se mettre en branle », a analysé Dr Larba Issa Kobyagda. La volonté du gouvernement de généraliser le port dans les écoles du pagne Faso dan fani, qui est produit localement, va contribuer à créer de la valeur, une croissance dans le secteur de l’artisanat.

Selon le directeur général de l’économie et de la planification, toutes ces projections de croissance reposent sur l’une des hypothèses qui est que la situation sécuritaire va davantage s’améliorer en 2024. Ce qui aura l’avantage de faire tourner l’économie nationale, car tout le pays sera davantage accessible à tous les opérateurs économies. Et cette accessibilité des zones de production accroitra la production agricole.

Il faut noter que selon les perspectives de l’économie nationale sur la période 2024-2026, l’activité économique va enregistrer un recul avec une croissance de 5,9 % en 2025 et 5,7% en 2026. Quant au taux d’inflation, il sera maitrisé à une moyenne annuelle de 2,5%, soit en dessus de la norme communautaire de l’UEMOA établie à 3%. Mais sous l’hypothèse d’une bonne campagne agricole, de l’amélioration de la situation sécuritaire au niveau national, de la poursuite des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère, de la résolution de la guerre russo-ukrainienne et de l’atténuation des tensions géopolitiques.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com