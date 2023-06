Education à la paix : Des jeunes outillés par des clubs pour l’UNESCO

La Fédération burkinabè des associations, centres et clubs pour l’UNESCO (FBACU) a initié le mercredi 21 juin 2023, à Ouagadougou une formation sur le thème « éducation à la paix et à la citoyenneté : résilience pour sauver l’intégrité » au profit des étudiants et des élèves.

La Fédération burkinabè des associations, centres et clubs pour l’UNESCO entend cultiver dans l’esprit des plus jeunes des valeurs du vivre ensemble et de la paix. Ainsi, la FBACU a organisé une formation sur les valeurs du vivre ensemble à l’endroit d’une trentaine de participants.

Plusieurs modules ont été abordés. Il s’agit entre autres, « Intégrité, civisme et citoyenneté responsable pour l’avènement de la paix au Burkina Faso » et « Comprendre la radicalisation, l’extrémisme violent et le rôle des jeunes, des femmes et de leurs associations dans la construction de la paix et de la consolidation de la cohésion sociale ».

La tenue de l’activité se justifie du fait que le Burkina se dans un contexte d’instabilité sécuritaire, rendant la jeunesse plus vulnérable.

« Nous avons préféré axer nos formations sur la jeunesse afin de les préparer pour être de bons citoyens demain. Bientôt, ce sont eux qui vont nous remplacer et si nous ne faisons pas le nécessaire pour les mettre sur le droit chemin il serait difficile à l’avenir de les critiquer », a expliqué le vice-président de la FBACU, Pélinguité Kambou.

De son avis, ces jeunes pourraient être une source potentielle d’un certain extrémisme ou la cible de certains groupes responsables de l’instabilité.

Pour le secrétaire général de la commission nationale burkinabè pour l’UNESCO, Dr Vincent Sedego, la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso interpelle tout un chacun à œuvrer à l’avènement d’une situation de paix durable et de bon vivre ensemble.

A l’écouter, l’objectif visé par cette formation est également de faire en sorte que ces jeunes formés deviennent des ambassadeurs de paix auprès de leurs proches afin de les outiller sur les valeurs de citoyenneté qu’ils auront appris durant la formation.

Au Burkina Faso, le mouvement des associations et clubs UNESCO a vu le jour en 1974 au Collège Sainte Thérèse de Banfora. Actuellement, le mouvement est présent dans les 13 régions du pays. La FBACU se définit comme étant une association fédérative à caractère éducatif, scientifique et culturel. Elle regroupe environ cent associations et clubs UNESCO.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info