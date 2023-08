Fête nationale du Bénin : l’union sacrée contre le terrorisme

Le 63e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Bénin a été célébré, le mardi 1er aout 2023, sous le magistère du Président Patrice Talon, autour du thème : « Forces de défense et de sécurité, debout ensemble face au terrorisme ».

Les Béninois ont ravivé leur patriotisme, hier mardi 1er aout 2023, date marquant le 63e anniversaire de l’accession à la souveraineté internationale de leur pays. Deux temps forts ont marqué cette célébration, présidée par le chef de l’Etat, Patrice Talon, en présence d’un hôte de marque, son homologue du Nigéria, Bola Tinubu, qui a effectué sa première visite officielle en terre béninoise et de nombreux autres invités.

Il s’agit notamment d’un dépôt de gerbe de fleurs en hommage aux dignes fils de la nation béninoise à la Place du monument aux Dévoués, inaugurée en juillet 2022 et d’un défilé militaire et paramilitaire sur le Boulevard de la Marina. Le rituel du dépôt de gerbe de fleurs, qui se faisait auparavant au Monument aux morts, est intervenu aux alentours de 10 h 34, et n’a duré que quelques minutes.

Après avoir respecté cette tradition républicaine, le Président Talon s’est rendu sur l’aire du défilé sur le Boulevard de la Marina, non loin de la Place du monument aux Dévoués. Sur place, le chef de l’Etat béninois a passé en revue les troupes en compagnie du chef d’Etat-major général des forces armées béninoises, le général de brigade, Fructueux Gbaguidi, assisté à l’exécution de l’hymne nationale, l’Aube nouvelle, avant de rejoindre la tribune officielle, où l’attendait son homologue nigérian et d’autres officiels.

La parade militaire et paramilitaire, divisée en trois volets (pédestre, aérien et motorisé), a débuté aux environs de 11 heures, sous un ciel couvert, avec des gouttes de pluie par moments. Les troupes des différents détachements des forces de défense et de sécurité béninoises ont ouvert le bal avec le défilé pédestre, sous les applaudissements nourris du public.

Principale innovation cette année, le défilé aérien s’est déroulé dans la même ferveur et a donné à voir un échantillon de cinq hélicoptères de type Ecureuil H125 et Puma, récemment acquis pour renforcer les capacités opérationnelles de l’armée béninoise, dans un contexte de lutte contre le terrorisme.

Ces appareils, en mouvement dans le ciel de Cotonou, ont ébloui le public, qui n’a pas boudé son plaisir. La boucle a été bouclée avec le défilé motorisé, qui a été suivi des prestations d’un instrumentiste et d’un duo d’artistes féminins, qui a repris l’hymne nationale en Fon, langue populaire au Bénin. «

Le phénomène du terrorisme s’est évanoui »

Comme il est de coutume à la célébration de la Fête nationale, le chef de l’Etat béninois fait une adresse à la nation, mais cela n’a pas été le cas cette fois-ci. Ce discours allait sans doute permettre au Président Talon d’éclairer la lanterne de ses compatriotes, en matière de lutte contre le terrorisme, puisque le thème de la présente célébration s’intitule « Forces de défense et de sécurité, debout ensemble face au terrorisme».

Néanmoins, le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du gouvernement du Bénin, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est exprimé sur le sujet à la veille de la Fête nationale, devant un parterre de journalistes. « Nous sommes peu disert sur le sujet. Nous préférons être dans l’action. Les attaques qui ont commencé dans le Nord du pays, ont cessé depuis quelques mois. Le phénomène du terrorisme s’est évanoui. A ce jour, aucune souche terroriste n’est présente sur notre territoire.

En janvier 2023, nous avons organisé des législatives dans l’ensemble du pays. Il en est de même avec les examens scolaires récemment », a-t-il indiqué. Pour M. Houngbédji, « ce n’est pas de la rétention d’information, mais une réalité». L’amélioration de la situation sécuritaire, à en croire le Porte-parole de l’exécutif béninois, tient au fait que des mesures ont été prises pour prévenir les attaques ou incursions djihadistes dans le Nord du pays.

Il a cité entre autres, la prise en main du parc de la Pendjari d’où les attaques provenaient, le renforcement des effectifs militaires dans les communes et de la collaboration entre l’armée et les populations, l’acquisition d’équipements de pointe tels des hélicoptères, la formation des forces de défense et de sécurité, l’installation de bases militaires opérationnelles avancées et la ont déjà été injectés dans la lutte contre le terrorisme, ce qui a produit des résultats appréciables, selon le porte-parole du gouvernement.

M. Houngbédji a toutefois avancé ceci : « le terrorisme étant un phénomène asymétrique, on ne peut pas prédire avec certitude, qu’il n’y aura pas d’attaques ou d’incursions des groupes armés ».

Kader Patrick KARANTAO

Depuis Cotonou

De l’instabilité au renouveau démocratique

Pays côtier d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur une superficie de 114 763 km2, le Bénin a été proclamé république ,le 4 décembre 1958, avant d’accéder à l’indépendance le 1er août 1960. Il portait à l’époque, l’appellation de la République du Dahomey. L’accession à l’indépendance de ce pays a été consacrée par la remise des pouvoirs au Président, Hubert Koutoukou Maga par le ministre d’État français d’alors, Louis Jacquinot.

Le Bénin va ensuite connaitre une période d’instabilité à partir du coup d’Etat perpétré en octobre 1963 contre Maga, pour ensuite renaitre démocratiquement dans les années 90, avec la tenue de la Conférence nationale des forces vives. Cette rencontre a consacré le libéralisme économique, la démocratie et l’État de droit. Depuis lors, le Bénin fait son petit bonhomme de chemin et est considéré comme un exemple de démocratie dans la sous-région, par certains, à cause de l’alternance observée au sommet de l’Etat, ces dernières années. K.P.K

Source : Wikipédia, Présidence du Bénin