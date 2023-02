France : Plus d’un million de personnes manifestent dans la rue contre des réformes gouvernementales

A l’appel d’une coalition de plusieurs syndicats, plus d’un million de Français manifestent contre le projet de réforme des retraites de leur gouvernement.

L’intersyndicale a organisé ce mardi une troisième journée de mobilisation pour faire plier le gouvernement après les manifestations d’envergure des 19 et 31 janvier derniers.

L’intersyndicale a réussi à mobiliser 1,272 millions de personnes dans la rue (selon la police) alors que le projet de loi est débattu à l’Assemblée nationale française depuis lundi.

Le bras de fer est donc engagé. Fortement contestés, Emmanuel Macron et sa Première ministre, Élisabeth Borne, affichent une détermination à faire adopter leur projet de loi tandis que les opposants à la réforme des retraites, emmenés par l’intersyndicale, entendent inscrire leur mouvement dans la durée pour contraindre le gouvernement à renoncer à reculer l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Sidwaya.info