Front commun contre le terrorisme

Dans un communiqué en date du jeudi 24 août 2023, le gouvernement de la Transition nigérienne donne quitus aux armées du Burkina et du Mali le droit de poursuite sur son territoire. Cela veut dire que désormais, aucun des trois pays ne sera une niche voire une base arrière pour les terroristes poursuivis par une de leurs armées.

Un pas de géant dans la lutte contre le terrorisme. Hier, les terroristes qui ignorent les frontières étaient dans toute leur aise, tant qu’un des territoires leur servait de lieu de refuge. Pourtant ces trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina qui partagent la même vision, et qui mènent une lutte implacable pour leur indépendance ont tout en commun.

Ils partagent la rigueur du temps. Excessif en période de chaleur et excessif en période hivernale avec une emprise sur les Hommes, les animaux et les plantes. Une rigueur climatique qui a forgé des mentalités fortes chez les habitants. Résilients, déterminés et libres dans leur esprit. C’est tout à l’honneur de ces peuples que la nouvelle page qui s’écrit trouve preneur auprès des populations.

Le challenge est grand et beau pour qu’ils se laissent divertir par une quelconque suffisance. Dire que ce n’est que le début et que la fin prendra tout le temps nécessaire qui intègre une nouvelle page dans le dimensionnement de la vie communautaire. Tant que cette fusion est faite entre dirigeants et dirigée, les fruits ne seront qu’à la hauteur des ambitions.

Ces pays qui subissent les affres des terroristes, et qui étaient décrits comme des pays incapables ont trouvé une porte de plus, qui conduira inéluctablement vers un changement dans la lutte contre le terrorisme qui n’a pas encore fini de révéler ses profondeurs.

Décrits tous comme des pays pauvres, voire très pauvres qui ne doivent leur survie qu’à des prébendes, ces pays, selon certaines analyses devraient attendre comme des chevaux liés à des chaînes, le salut de l’extérieur. A la vérité, ces trois pays unis feront mal pour reprendre une célèbre chanson.

Les frémissements de même portée dans certains pays de la zone sont la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui induit une fois de plus que nous quittions les clichés longtemps entretenus, nous montrant comme des pays vulnérables.

Alors que certains refusent de se rappeler qu’ils n’ont pas hésité à prendre leur distance avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) quand ils sentaient que leur indépendance pouvait en prendre un coup, pourquoi entraver ce qui s’apparente à l’autodétermination à d’autres ?

Dans ce jeu, les plus à craindre sont bien les « ouvriers » de service qui donnent la voix plus que le maitre à penser. Pourtant, l’équation semble facilement soluble. Soixante ans après notre indépendance, nous voulons en toute souveraineté prospecter d’autres voies. On peut gagner ou échouer. Mais ce sera à nous d’apprécier et d’assumer.

Pas aux autres. De toutes les façons, de manière ouverte, ce combat mené par les trois pays africains qui découvrent que la guerre à eux imposée au-delà de tout, tient son fondement de la convoitise de leurs ressources naturelles. En clair, la question est bien une question de survie pour certains qui ne sont grands que parce que d’autres ont accepté d’être petits durant tout ce temps.

Vive donc ce triumvirat de charme qui constitue dorénavant un front commun contre le terrorisme et qui récolte déjà des lauriers. Il appartient aux populations de ces trois pays, au-delà de l’euphorie, d’épouser et d’accompagner cette dynamique.

Par Assetou BADOH

