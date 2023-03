Institutions publiques : Le Haut Conseil pour le Dialogue Social est dissout

Le gouvernement a acté la dissolution du Haut conseil pour le dialogue social (HCDS) lors du Conseil des ministres de ce 24 mars 2023.

« Sur la base d’un rapport qui a révélé en quoi il est nécessaire de dissoudre cette institution, le conseil a adopté ce décret qui nous permet d’avancer dans les recommandations issues des assises nationales, où il est ressorti que certaines institutions non seulement ne sont pas indispensables comme on le pense mais également sont des structures qui peuvent être budgétivores », a expliqué la ministre de la Justice et des droits humains chargée des relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Bibata Nébié.

Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a décidé de rétablir l’état d’urgence dans certaines régions du pays où, selon les précisions de la ministre en charge de la Justice, la dissolution de l’Assemblée législative de Transition (suite au coup d’Etat de septembre 2022) y avait mis fin.

