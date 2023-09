Maouloud 2023 : lutte contre l’injustice et le terrorisme au menu

A l’occasion de la célébration du Mouloud (naissance du prophète Mohamed), l’association Ittihad Islami du Burkina Faso a organisé, une veillée de prière sous la supervision du guide spirituel de l’Institut franco-arabe Al Elmi, Dr Aboubacar Doukouré dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023 à Ouagadougou.

L’injustice est un grand péché auprès de Dieu et pour lequel, il en punit les auteurs que ce soit sur terre et dans l’au-delà ou dans les deux vies à la fois. Et, comme Dieu est clément et miséricordieux envers ses serviteurs, il leur déconseille la pratique de l’injustice sous toutes ses formes. C’est pourquoi, l’association Ittihad Islami du Burkina a organisé, une soirée de prêche sous la supervision de son guide spirituel, Aboubacar Doukouré dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023 à Ouagadougou avec pour thème : « l’Islam et lutte contre l’injustice ». A l’occasion, le guide spirituel, Aboubacar Doukouré, a saisi l’occasion pour honorer celui qu’Allah a envoyé avec plusieurs signes qui sont des exemples qui prouvent que le prophète Mohamed est honoré par son seigneur. Il a fait savoir que le prophète mérite des fidèles musulmans, un amour, un respect et une obéissance à ses préceptes. « Si, vous prouvez votre amour et votre attachement au prophète Mohamed en suivant l’enseignement de la religion qu’il vous a apporté, c’est alors un devoir pour vous de le remercier pour tout ce qui a été prouvé », a-t-il soutenu. Aboubacar Doucouré a par ailleurs demandé à tous les citoyens de se donner la main pour le bien du Burkina. « La célébration du Mouloud est un moment pour nous de nous réunir pour implorer Allah de donner la paix au pays et de protéger les autorités qui luttent pour la justice et que ceux qui veulent l’injustice soient punis par Allah », a déclaré, la présidente de l’association Ittihad Islami, Adja Minata.

Elle a demandé aux personnes âgées d’implorer Allah pour leurs enfants qui se battent au front pour que la paix revienne. Aux Burkinabè, elle a aussi demandé de s’impliquer dans cette lutte contre le terrorisme, car, « nous ne pouvons pas abandonner la terre de nos aïeux ». Selon le protocole du guide spirituel, El hadji Oumarou Dicko, pendant le prêche, il y a eu, une sensibilisation sur les différentes formes d’injustice pour que chacun puisse se faire une rétrospection afin d’adopter des comportements sains. « Je pense que le choix du thème sied avec la situation que vit le pays, l’insécurité, et l’intolérance culturelle. Notre partition est de guider les gens sur la parole de Dieu, prodiguer des bénédictions et douas. C’est ce qui peut contribuer à la paix », a-t-il dit. Pour le rapporteur de l’enseignement du guide spirituel, Amadé Soro, le très haut a choisi les meilleures de ses créatures pour leur confier son messager en vue de les amener à l’adorer, à accomplir les bonnes œuvres et s’éloigner des mauvaises actions. Mais, il a regretté que la pratique de l’injustice demeure dans la vie de ses créatures. « La hideuse forme de l’injustice est le fait d’associer Dieu à autrui, car, on ne peut pas adorer une autre créature. C’est du polythéisme et Dieu dit dans le Coran que c’est une grande injustice », a-t-il fait savoir. Le rapporteur a affirmé que celui qui pratique l’injustice et celui qui admire cette pratique sont tous pareils dans la punition divine. A l’en croire, la punition est souvent fonction de l’offense ou de l’injustice subie. « Le musulman doit pardonner en toute chose car le pardon est la meilleure des qualités reconnues aux prophètes et aux messagers d’Allah », a affirmé M. Soro.

Gbetcheni KAMBIRE (Stagiaire)