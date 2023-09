Match Burkina # Eswatini: quid de la forme du moment des 24 Etalons ?

La 3e séance d’entrainement des Etalons, en stage de préparation à Marrakech, a laissé voir une équipe déterminée à dompter la formation swattie, le vendredi 8 septembre. Qu’en est-t-il de la forme du moment des 24 étalons avant de rejoindre l’écurie au Maroc ?

Léger échauffement et mise en place technique étaient au menu du J3 du stage des Etalons à Marrakech, hier 6 septembre. Comme lors du jour d’avant, l’engagement de part et d’autre est la preuve de la volonté de chacun de disputer ce match face à l’Eswatini, surtout si l’on sait qu’il y a de la place à prendre avec les absences de certains ténors.

Une séance qui s’est déroulée sans couac, sauf cette petite frayeur suite à un coup pris par Mohamed Konaté. Plus de peur que de mal, puisque le sociétaire d’Akhmat Grozny a terminé la partie sans problème. En tous les cas, et comme ont prévenu le sélectionneur national Hubert Velud et le latéral Issa kaboré, l’objectif demeure la victoire malgré la qualification.

Mais qu’en est-il de la forme des 24 joueurs qui composent le commando pour anéantir le Sihlangu Semnikati vendredi prochain ? Qu’a fait chacun dans son club avant de rejoindre l’écurie ? Dans les perches, Hervé Kouakou Koffi (26 ans) est titulaire indiscutable au Sporting Charleroi. Il a à son actif 6 matchs, autant de journées, dans le championnat belge avec une 13e place au classement.

Ses deux jeunes frères au poste, eux, sont au stade de l’apprentissage. Il s’agit de Kilian Nikièma (20 ans) et Sébastien Tou (18 ans). Ils fourbissent toujours leurs armes, respectivement au sein d’Ado Den Haag (D2) des Pays-Bas et Sebadell (D4) d’Espagne. Ils n’ont disputé aucun match jusque-là avec leur club.

Un axe central régulier en club

Dans le bastion défensif, les deux indéboulonnables de l’axe central, Issoufou Dayo (32ans) et Edmond Tapsoba (24 ans) ne connaissent pas la souffrance d’un banc de touche. Si la première cité est à deux matchs disputés en deux journées du championnat marocain, Edmond, lui, est à trois matchs à l’issue de la 3e journée de la Bundesliga.

Son équipe, le Bayer Leverkusen est même l’actuel leader de ce niveau de championnat allemand. Défenseur titulaire de la formation d’élite danoise de Nordsjaelland (2e), Adamo Nagalo (20 ans) a six matchs pleins dans les jambes. Abdoul Razack Guiébré (26 ans) a gagné ses premiers temps de jeu avec Modène dans le championnat de niveau 2 italien, le samedi 2 septembre dernier lors de la réception de Pise.

Aligné d’entrée, il a été remplacé juste avant la reprise (46e) de la seconde partie de jeu. Même s’il est vrai que son équipe Luton Town, nouvellement promu dans le championnat d’élite anglais connait une entame de saison difficile, Issa Kaboré (22 ans), lui, ne se prive pas de l’occasion à lui offerte pour s’exprimer après 3 journées. Il a toujours disputé, ne serait-ce qu’une poignée de temps à toutes les rencontres.

Dans le secteur médian, la plupart des joueurs qui ont bénéficié de la confiance du sélectionneur national Hubert Velud brille par leur régularité. Il s’agit notamment de Gustavo Fabrice Sangaré (26 ans) de Quevilly Rouen (5 matchs en 5 journées), de Cédric Badolo (24 ans) de Sheriff Tiraspol de la Moldavie (3 matchs en 4 journées), de Stéphane Aziz Ki (27 ans) avec 2 matchs pour autant de titularisation avec les Youngs boys de la Tanzanie, de Dramane Salou (25 ans) d’Urartu FC en Arménie (5 matchs sur 5), d’Ismahila Ouedraogo (23 ans) de Panserrakos en Grèce (3 journées de championnat pour 3 rencontres disputées).

Sur le front de l’attaque, la tendance est mi-figue mi-raisin. Dans ce secteur, Mohamed Konaté (25 ans) et Cyrille Bayala (27 ans) peuvent se vanter d’être assidus avec leur formation. Mohamed, depuis le début de la saison russe, n’a pas raté le moindre match (7 sur 7) d’Akhmat Grozny. Pareillement pour Cyrille qui totalise 5 matchs en 5 journées avec Ajaccio.

Certes, Abdoul Fessal Tapsoba (22 ans) n’est pas un titulaire à part entière à Amiens. Mais, il se bat pour grappiller quelques temps de jeu d’où ses 5 apparitions en Ligue 2 française. C’est aussi le cas d’Ousséni Bouda (23 ans) à San Jose Earthquakes aux Etats-Unis. Il n’est pas régulièrement titulaire, mais comptabilise tout de même 15 matchs.

Il y a enfin ceux qui attendent le début de leur marathon footballistique. Sont de ceux-là, Adama Guira (35 ans) du Racing Rioja CF/Espagne, d’Ibrahim Blati Touré (29 ans) de Pyramids FC/Égypte, Valentin Nouma (23 ans) de AS Loupopo de la RD Congo et Yacouba Nasser Djiga (20 ans) qui vient d’être prêté à l’Etoile Rouge de Belgrade, mais il avait déjà engrangé quelques minutes avec sa formation suisse du FC Bâle.

Sacha Bancé (22 ans) et Cheick Djibril Ouattara (23 ans) n’étaient pas encore qualifiés pour disputer respectivement les championnats D2 français (Valenciennes) et D1 marocains (Mouloudia Oujda).

Yves OUEDRAOGO

Depuis Marrakech