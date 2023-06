Médiateur du Faso : les rapports d’activités 2021 et 2022 remis au Premier ministre

Le Médiateur du Faso, Fatimata Sanou/Touré, a, au cours d’une audience avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le lundi 12 juin 2023, remis les rapports d’activités 2021 et 2022 de son institution.

Plus de mille plaignants et des groupes constitués de plus de 7000 personnes ont soumis environ 800 dossiers de réclamation auprès du Médiateur du Faso, en 2022. Pour ce qui est de 2021, ce sont plus de 700 dossiers qui ont été formulés par plus de 6 200 plaignants. C’est, du moins, ce qui ressort des rapports annuels d’activités de ces deux années consécutives du Médiateur du Faso. Ceux-ci ont été remis au Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le lundi 12 juin 2023, par la première responsable de l’institution, Fatimata Sanou/Touré, au cours d’une audience. « Les statistiques ont révélé une hausse de plus de 14% en matière de saisine de notre institution en 2021 », a-t-elle laissé entendre. De ses dires, l’on retient que plusieurs autres institutions du pays, notamment des ministères, des organismes à capitaux publiques et des personnes physiques ou morales de droit privé ainsi que des ordres professionnels et même des structures internationales ont été mis en cause. Selon le Médiateur du Faso, l’instruction a permis de clore 137 dossiers au 31 décembre 2021 et 609 sont toujours en cours de traitement. Alors qu’en 2022, selon elle, plus de 200 dossiers ont été clos au 31 décembre 2022 et 629 sont toujours en attente de suite de l’Administration, des réclamants ou en instruction. « Lorsque nous constatons qu’une réclamation est fondée, nous écrivons à l’Administration concernée pour lui demander de satisfaire aux sollicitations du travailleur.

Nous avons à peu près 90% de taux de médiations réussies », a-t-elle expliqué. Fatimata Sanou/Touré a ajouté que le taux global de réaction aux différentes interpellations, en 2021, était de 66,1% alors qu’en 2022, il se situe à 52,2%. Ce taux, a-t-elle souligné, fait partie des plus faibles dans l’histoire de l’institution. Le Médiateur du Faso a également informé que sa structure a traité en 2021, des plaidoyers dans le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la réouverture du lycée Philipe-Zinda et le soutien aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées sur le théâtre des opérations. Au titre des activités phares de 2022, le Médiateur du Faso a noté avec satisfaction la tenue d’audiences foraines dans 9 chefs-lieux de régions et de provinces qui ont permis de toucher plus de 2000 personnes et d’enregistrer au total 300 dossiers de réclamation des citoyens. Cependant, a soulevé Mme Sanou, des difficultés ne manquent pas dans l’exercice de ses fonctions surtout celles relatives aux moyens financiers. « Le budget qui nous est alloué est très limité. Nous manquons cruellement de moyens pour mener à bien nos activités », a martelé Mme le Médiateur. Et, a-t-elle signifié, cette rencontre avec le chef du gouvernement a été une occasion pour solliciter son accompagnement afin qu’il interpelle les différents départements ministériels à réagir avec célérité à ses interpellations. Le Médiateur du Faso est chargé de veiller au dialogue et à la compréhension entre l’Administration et les administrés. L’article 27 de la loi organique portant sur ses attributions, son organisation et son fonctionnement dispose qu’un rapport d’activité doit être établi chaque année et transmis au Président du Faso, au chef du gouvernement et au Président de l’Assemblée nationale.

Soumaïla BONKOUNGOU& Léon YOUGBARE (Stagiaire)