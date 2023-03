Parti communiste chinois : Le 20e Comité central tient sa deuxième session plénière

La deuxième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s’est tenue du 26 au 28 février 2023 à Beijing en Chine.

203 membres titulaires et 170 membres suppléants du Comité central ont assisté à la deuxième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC). La rencontre qui a eu lieu du 26 au 28 février 2023 à Beijing en Chine a également connu la présence des secrétaires adjoints de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et les dirigeants des départements concernés qui n’avaient cependant pas le droit de vote.

Lors de la session, le Comité central du PCC a entendu et discuté un rapport d’activités présenté par son secrétaire général, Xi Jinping.

Elle a par ailleurs été l’occasion pour les participants d’adopter une liste de candidats proposés pour les postes de direction des institutions d’Etat à recommander à la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) et une liste de candidats proposés pour la direction du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) à recommander à la première session du 14e Comité national de la CCPPC.

Les deux listes ont été formulées par le Bureau politique à l’issue du processus de consultation générale au sein et à l’extérieur du Parti. La session plénière a décidé de recommander les deux listes respectivement au présidium de la première session de la 14e APN et à celui de la première session du 14e Comité national de la CCPPC.

Les participants à la rencontre ont, par ailleurs, approuvé pleinement le travail du Bureau politique depuis la première session plénière du 20e Comité central du PCC. Ils ont reconnu unanimement que face à un environnement international difficile et complexe, et aux tâches ardues et immenses sur la réforme, le développement et la stabilité en Chine, le Bureau politique a appliqué intégralement l’esprit du 20e Congrès du PCC et de la première session plénière du 20e Comité central du PCC, porté haut le drapeau du socialisme à la chinoise, appliqué intégralement la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, défendu fermement la sécurité nationale et la stabilité sociale, entamé une nouvelle marche de la diplomatie de grands pays à la chinoise et approfondi davantage la gestion globale et stricte du Parti.

Elle a en outre souligné que depuis le 18e Congrès du Parti, le Comité central du Parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping a pris la réforme des organes du Parti et de l’Etat comme une tâche importante de la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l’Etat. Toute chose qui a, selon elle, constitué un soutien solide au pays et une expérience précieuse pour approfondir la réforme des organes du Parti et de l’Etat.

S’unir plus étroitement autour du PCC

La session plénière a, par ailleurs, souligné que le monde entre dans une nouvelle phase d’instabilité et de transformation et que le développement de la Chine est entré dans une période d’opportunités stratégiques, de risques, de défis ainsi que d’augmentation des facteurs d’incertitude et d’imprévisibilité, et qu’il faut être prêt à résister à des épreuves majeures de vents violents et d’eaux agitées.

Elle a relevé la nécessité de mettre en œuvre un nouveau concept de développement complet, précis, global et de haute qualité.

De façon spécifique, les participants à la session ont recommandé d’appliquer sérieusement la décision et les dispositions du Comité central du Parti sur la nouvelle étape de la prévention et du contrôle de la COVID-19 et s’efforcer de développer la demande intérieure tout en renforçant de manière concrète la résilience et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et industrielle.

Ils ont également préconisé d’optimiser davantage l’environnement commercial axé sur le marché, l’état de droit et l’internationalisation, de prévenir et résoudre efficacement les risques économiques et financiers majeurs et veiller à ce que les risques systémiques ne se reproduisent pas.

« Il faut intensifier le travail pour assurer et améliorer les moyens de subsistance de la population, appliquer de manière concrète et détaillée la politique accordant la priorité à l’emploi, assurer les moyens de subsistance de base des personnes démunies, fortifier le filet de sécurité sociale, combler les lacunes en matière de soins de santé, notamment les services de santé publique au niveau local dans les zones urbaines et rurales et améliorer le système de politiques de soutien à la maternité », a estimé la session. Elle a aussi appelé à une consolidation des résultats de la réduction de la pauvreté tout en veillant à ce que les gens ne retombent pas en grand nombre dans la pauvreté.

Selon les participants à la session plénière, il faut former un système complet et synergique d’une grande efficacité pour obtenir des progrès décisifs dans la réforme des secteurs prioritaires et des maillons clés.

Ils ont également invité à maintenir et perfectionner le système économique fondamental du socialisme, perfectionner le système d’entreprise moderne à la chinoise, renforcer et améliorer la supervision financière moderne, élargir davantage l’ouverture sur l’extérieur de niveau élevé et bien coordonner et planifier les réformes dans tous les domaines.

« Il est aussi important d’améliorer le mécanisme d’application des réformes, promouvoir la mise en œuvre des mesures de réforme, accroître continuellement la force motrice et le dynamisme de la modernisation socialiste et tirer parti de tous les avantages de notre système afin de rendre plus efficace la gouvernance de l’Etat », ont-ils souligné.

La session plénière a enfin appelé tout le Parti et la nation multiethnique à s’unir plus étroitement autour du Comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, à porter haut le grand drapeau du socialisme à la chinoise et à faire rayonner le noble esprit fondateur du Parti.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)