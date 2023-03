Procès de l’ex DG de la LONAB : 48 mois ferme et plus de 750 millions de FCFA contre Emmanuel Thiamobiga

Le verdict est tombé pour l’ancien directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), Emmanuel Thiamobiga, poursuivi pour détournement de deniers publics, abus de fonction et blanchiment de capitaux.

Il a été reconnu coupable pour les deux premiers chefs d’accusation et condamné à six ans de prison, dont quatre ans fermes et une amende de 750 millions de francs CFA ferme également.

Emmanuel Thiamobiga doit reverser en outre 50 millions de FCFA à la LONAB au titre de frais détournés. L’ex-DG, ainsi que trois autres doivent également verser 250 millions à la LONAB.

Le prévenu a par contre été relaxé pour les faits de blanchiment de capitaux pour infraction non constituée.

Le procureur avait requis une peine de 11 ans de prison, une amende de 750 millions, la confiscation des biens mobiliers et immobiliers et des soldes de comptes bancaires contre l’ex DG.

