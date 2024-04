SNC2024 : Une affluence record de près de 2000 visiteurs en une seule journée au Musée des Armées

La 21ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) bat son plein à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de cette messe de la culture, la grande muette a déployé un échantillon de la collection de son musée au village artisanal, de la SNC situé au secteur 14 de la ville de Sya, à Bindougousso. Ce musée, participant pour la deuxième fois à la SNC, a attiré une foule impressionnante dès son ouverture.

En une seule journée, plus de 1600 visiteurs ont convergé vers cette salle d’exposition pour se plonger dans l’histoire militaire et politique du Burkina Faso. Les pièces exposées, témoins de différentes époques et événements, ont captivé l’imagination de nombreux festivaliers.

Parmi les artefacts les plus remarquables, on compte des tenues de combat, dont celle portée par l’ancien président, le général Sangoulé Lamizana. Des tenues confectionnées localement pendant la révolution des années 80 sont également exposées, aux côtés de casques coloniaux, de gourdes, d’ustensiles de cuisine et d’armes à poudre datant de la période coloniale.

« L’objectif est de rapprocher l’armée des citoyens et de créer un lien fort entre l’institution militaire et la population. Nous croyons que c’est en comprenant notre histoire commune que nous pouvons avancer ensemble et vaincre l’adversité », a expliqué le conservateur du musée, le Sergent Michel Sawadago.

Cette immersion dans l’histoire de l’armée burkinabé a créé de vives émotions chez certains visiteurs. C’est le cas de

« À travers cette exposition, j’ai appris beaucoup sur l’histoire de notre armée. J’ai été particulièrement impressionnée par l’authenticité des artefacts et l’engagement des organisateurs ».

Maiga Yacouba, qui revient pour la deuxième année consécutive, a souligné l’importance de telles expositions pour l’éducation et la sensibilisation du public : « Chaque année, je suis émerveillé par ce que je découvre ici. C’est une opportunité unique d’en apprendre davantage sur notre histoire et notre patrimoine ».

Le musée des armées, créé en juin 1999 et situé dans la capitale du pays, Ouagadougou, témoigne de l’engagement de l’armée burkinabé à partager son histoire avec les populations et à renforcer les liens avec la nation.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwya.info