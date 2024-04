Le 3e forum de CMG se tient à Beijing

Le 3e forum mondial sur l’innovation des médias, organiséé par China Media Group (CMG), s’est tenu le 29 avril à Beijing. Ayant pour thème « Une force pour le bien : une responsabilitéé partagée dans l’IA », le forum a accueilli plus de 200 participants issus d’organisations internationales, de médias, de groupes de réflexion, d’entreprises multinationales, en ligne et sur place.

Shen Haixiong, chef adjoint du Département de la Communication du Comité central du PCC et président de CMG, a déclaré dans son discours que dans l’esprit et sous la direction du discours important du président chinois Xi Jinping sur le développement de forces productives de nouvelle qualité, CMG a créé une série de programmes d’IA tels que « Mythologie chinoise », le premier micro-court métrage d’IA en Chine.

L’innovation ainsi que les découvertes scientifiques et technologiques stimulent non seulement le développement et le progrès de la civilisation humaine, mais génèrent également de l’incertitude dans un monde en constante évolution. Il est nécessaire de s’en tenir à une intelligence artificielle pour le bien, une intelligence artificielle qui ajoute de la valeur, une intelligence artificielle sécurisée, contrôlable et responsable, une intelligence artificielle avec une gouvernance multipartite et durable, afin d’insuffler plus d’énergie positive dans la construction d’une communauté de destin pour l’humanité !

De nombreuses organisations internationales, chefs de grands médias internationaux, experts de renom et dirigeants des multinationales ont envoyé des messages à ce forum par vidéo, exprimant leur volonté de travailler avec leurs confrères du monde entier pour renforcer les échanges, approfondir la coopération pragmatique et promouvoir la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle.

CGTN Français