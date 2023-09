Résilience aux effets du changement  climatique : Journalistes et  chercheurs africains s’engagent pour vulgariser les solutions

Des journalistes et des chercheurs ont élaboré un code de bonne conduite pour une meilleure diffusion des résultats de recherche visant à renforcer les capacités de résilience des populations africaines aux effets du changement climatique.

Les séquences de plus en plus fréquentes de sécheresse, inondations, chaleur ou fraicheur extrême, en tant que effets visibles du changement climatique affectent tous les aspects de la vie quotidienne dans les pays africains. Après une semaine d’échanges, des chercheurs venus de différentes universités et des journalistes de divers pays et médias sont parvenus à un « gentlemen agreement ».

Ils ont convenu de la nécessité de diffuser plus largement les informations sur les stratégies d’adaptation et de résilience des populations, fruit des travaux menés dans les universités africaines dans un langage simple.

Pour cela, les chercheurs se sont engagés à organiser plus de cadres de rencontre avec les journalistes en vue de partager les résultats de leurs recherches et aussi renforcer les capacités des professionnels de l’information. Ils ont aussi promis d’associer les journalistes à des sorties terrain afin de leur permettre de toucher du doigt la réalité des changements induits par leurs recherches, autant que possible.

De leur coté, les journalistes doivent aller plus souvent vers les chercheurs car les universités regorgent de savoirs utiles pour les populations qui ont juste besoin d’être vulgarisés.

En amont ceux qui s’intéressent aux sujets scientifiques doivent prendre la peine de se familiariser avec le jargon des scientifiques afin de le traduire en termes simples et participer aux rencontres scientifiques.

Ces échanges se sont déroulés au MS Training Centre for Development Cooperation (MS-TCDC) à Arusha en Tanzanie grâce au programme « Reporting from the african frontline of the global climat crisis 2023 » du Danida Fellowship Centre de la coopération Danoise.

Ils ont regroupé 13 chercheurs et 25 journalistes venus de l’Egypte, de l’Ethiopie, du Ghana, du Burkina Faso, du Kenya, de l’Afrique du sud, du Nigeria, de la Tanzanie, de l’Ouganda, de l’Ile Maurice, du Mali, du Zimbabwe et du Danemark.

Nadège YE