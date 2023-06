Résultats du 1er tour du BEPC 2023 : 53,57 % d’admis au jury 3 du lycée Nelson-Mandela

Les résultats du 1er tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont été rendus publics, vendredi 9 juin 2023 sur le territoire national. A Ouagadougou, plus précisément dans le jury 3 du lycée Nelson-Mandela, les résultats ont donné 53,57% de taux d’admis au 1er tour.

Comme tous les ans, les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) font des heureux pour ceux qui sont admis et des malheureux pour ceux qui échouent. Pour ce vendredi 9 juin 2023, l’émotion était encore au rendez-vous avec la proclamation des résultats du 1er tour du BEPC session 2023 au lycée Nelson- Mandela à Ouagadougou. A quelques minutes avant la proclamation au jury 3, les candidats en petits groupes échangent sur la qualité des épreuves de cette année. Pendant que certains trouvent qu’elles étaient abordables, d’autres pensent qu’elles étaient relativement difficiles. Quelque temps après, un groupe d’enseignants sort en file indienne du secrétariat du jury 3. Les regards sont « braqués » sur eux. Un calme prend le dessus sur les causeries. Soudain, un membre du jury, des feuilles en main à haute voix, dit ceci : « Candidats approchés » ! Rapidement les candidats parmi lesquels certains sont accompagnés de leurs parents s’amassent devant les membres du jury. C’est le suspense ! On entend des chuchotements par endroits dans la foule.

Puis, le président du jury dit : « Sont déclarés admis à l’issue des épreuves du premier tour du BEPC 2023, les candidats dont les noms suivent… ». A chaque appel de nom, ce sont des cris de joie, des vrombissements de moto, des appels téléphoniques. « Tantine, je suis admise », s’exclame une candidate dont il est difficile de la retenir pour lui arracher quelques mots. Après la lecture de la liste des admis, c’est au tour d’annoncer les candidats admissibles pour le second tour. Une bonne partie des candidats commencent à quitter la foule. Parmi eux des admis, mais aussi des candidats qui ont échoué. Ils se reconnaissent par le visage attristé. Certains sont en larmes au point de s’écrouler. Ils sont aidés par leurs amis ou de bonnes volontés. Pour le président du jury 3, Ousséni Traoré, en attendant les résultats du 2d tour dont la composition a lieu ce lundi, ceux du 1er tour sont pratiquement au-dessus de la moyenne concernant son jury. De son avis, les résultats du 1er tour témoignent du bon niveau des candidats. « Sur un effectif de 354 candidats, il y a 190 admis. 101 vont au 2d tour et 58 ne sont pas retenus et il y en a cinq qui sont radiés, soit parce qu’ils sont absents, soit qui ont abandonné au cours des épreuves. Cela donne un pourcentage pour les admis de 53,57 %. Pour les admissibles, un pourcentage de 28,53 % et les ajournés, 17,79 % », a indiqué Ousséni Traoré, président dudit jury. –

Paténéma Oumar OUEDRAOGO