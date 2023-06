Salle polyvalente de Fada N’Gourma : le ministre Aboubacar Nacanabo pose la première pierre

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, accompagné de ses homologues en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, de l’enseignement supérieur, AdjimaThiombiano et des transports, Anuuyirtole Roland Somda, a lancé, samedi 10 juin 2023, les travaux de construction de la salle polyvalente de Fada N’Gourma. Une infrastructure qui s’inscrit dans le cadre d’une série de réalisations du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) dans la cité de Yendabili.

Longtemps réclamée par les forces vives, la salle polyvalente de Fada N’Gourma doit sortir de terre d’ici à dix-huit mois. En effet, les travaux de construction de l’infrastructure ont été lancés, samedi 10 juin 2023, par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, accompagné de ses homologues en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, de l’enseignement supérieur, Adjima Thiombiano et des transports, Anuuyirtole Roland Somda. A voir sa maquette, il s’agit d’un joyau qui sera bâti sur une superficie de trois hectares environ. D’une capacité d’accueil de 1000 places, la salle polyvalente va coûter 2 700 000 000 F CFA. Elle est financée par la Banque mondiale et l’Etat burkinabè à travers le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR). La réalisation de l’infrastructure est assurée par l’Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain du Burkina (ACOMOD), l’entreprise en charge des travaux. La salle polyvalente n’est qu’une partie d’une série de réalisations du PUDTR dans les domaines de l’éducation, la santé, l’économie locale et l’eau et assainissement à travers la région de l’Est. En effet, en marge du lancement des travaux de construction de la salle polyvalente, la forte délégation gouvernementale est allée toucher du doigt d’autres réalisations du projet. Elle s’est rendue au Centre médical urbain (CMU) du secteur 1 de Fada N’Gourma où plusieurs salles d’hospitalisation, des latrines-douches et un poste d’eau autonome ont été construits.

La réalisation de 43 km de caniveaux

Aussi, au secteur 2 de Fada N’Gourma, Aboubacar Nacanabo et ses homologues ont visité un nouveau Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) en pleine construction. Il s’agit d’un centre de santé moderne bâti sur une superficie de 3,5 hectares, dans le cadre du même projet. Après cette étape, la délégation a mis le cap sur le secteur 3 pour visiter des investissements du PUDTR, cette fois dans le domaine de l’assainissement. Durant le trajet, elle a pu voir un « immense » chantier de réalisation d’ouvrages d’assainissement et de construc-tion de voiries dans les 11 secteurs de la ville de Fada N’Gourma. C’est, en effet, 43 km de canaux de drainage des eaux pluviales en construction, dont cinq km de canaux primaires et 38 km de canaux secondaires et tertiaires. Parallèlement à ce chantier, le projet a entamé l’aménagement de 40 km de voiries, dont 22 km qui seront revêtues en pavés et en béton bitumineux, sans oublier la réalisation d’un ouvrage de franchissement de 40 mètres reliant les secteurs 9 et 11 et de 22 km d’éclairage public solaire. Pour ce dernier sous-projet, les investissements sont estimés à 22 milliards F CFA. Selon Mathieu Lompo, directeur général de l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB), la structure chargée de la maîtrise d’ouvrage déléguée, le taux d’exécution physique des travaux oscille entre 80 et 90%. S’il n’y a pas de contraintes majeures, a-t-il déclaré, les ouvrages doivent être livrés entre le 31 juillet et le 31 août 2023, en fonction de la nature de l’infrastructure. A l’occasion du lancement des travaux de réalisation de la salle polyvalente, le PUDTR a offert des équipements d’une valeur de 53 millions F CFA et des fonds de roulement de 13 millions F CFA à huit associations de la commune de Fada N’Gourma. Il a remis, également, 10 tonnes de vivres aux Personnes déplacées internes (PDI). Pour l’ensemble des investissements, le ministre Nacanabo a traduit la reconnaissance et la gratitude du gouvernement burkinabè au groupe de la Banque mondiale.

