Situation humanitaire au Burkina : Le HCR plaide pour un appui rapide et adapté

Une délégation gouvernementale a eu, le mardi 07 février 2023, à Ouagadougou, une séance de travail avec des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). La situation sécuritaire du Burkina Faso était au menu des échanges.

Selon la Directrice du Bureau régional du HCR à Dakar (Sénégal), Millicent MUTULI cette rencontre a permis de recueillir les priorités du moment, de préciser l’orientation des appuis du HCR et surtout de voir comment il pourrait davantage venir en aide aux Personnes déplacées internes (PDI). « Ce qui est très important, pour nous, est que l’appui soit rapide et adapté à la situation », a indiqué Madame MUTILI. Quant à la partie gouvernementale, elle a présenté aux représentants du HCR, l’état de la situation des PDI, les besoins prioritaires et les domaines dans lesquels le partenariat peut être renforcé.

La Ministre en charge de l’Action Humanitaire, Madame Nandy SOMÉ/DIALLO a souligné que la tenue de cette concertation a permis aux deux Directrices régionales du HCR de mieux s’imprégner de la situation humanitaire du pays et de projeter de meilleures interventions au profit des Personnes déplacées internes.

