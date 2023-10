Sortie de promotion ISTIC : 87 ‘’patriotes’’ opérationnels

La sortie officielle de la 35e promotion des stagiaires de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) a eu lieu, le samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou. La cérémonie a consacré le couronnement de 87 lauréats désormais aptes à servir.

La cuvée 2023 de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) est prête à l’emploi. Baptisée ‘’Patriotes’’, elle est forte de 87 nouvelles compétences dans divers métiers de l’information et de la communication. Il s’agit de 24 cadres supérieurs dont 7 conseillers en journalisme, 11 conseillers en communication et 6 ingénieurs en technique et technologie des médias, 62 cadres moyens composés de 29 assistants-journalistes, 31 communicants et deux dans la filière technique et d’un agent spécialisé en communication. Après 24 mois de cursus pour les conseillers et 21 mois pour les autres, les nouveaux promus ont reçu leur parchemin de fin de formation au cours d’une cérémonie officielle, le samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou.

A l’heure de la consécration, les stagiaires, par la voix de leur délégué Issaka Drabo, se souviennent d’années intenses en apprentissage mais aussi en rencontres. Au sortir de ce parcours, les ‘’Patriotes’’ se disent fiers du savoir acquis et des diplômes reçus qui leur permettront de se distinguer sur le plan professionnel. Pour leurs camarades inscrits sur titre, le représentant de la promotion a plaidé auprès des autorités pour un accompagnement en vue de leur permettre de se faire une place dans le monde du travail. « Quelque chose peut être faite vu la qualité de la formation reçue et les moyens mis par l’Etat pour assurer cette formation », a insisté M. Drabo. La directrice générale de l’ISTIC, Alizéta Ouoba a en effet expliqué que la formation a consisté en des cours magistraux et des pratiques professionnelles à travers des Master Class et des voyages pédagogiques. « Toute chose qui a permis aux apprenants d’assimiler des connaissances pointues qui font d’eux aujourd’hui des artisans de l’excellence à vos portes. Nous ne doutons point de leurs aptitudes professionnelles et leurs capacités opérationnelles et espérons compter sur votre soutien pour leur insertion », a-t-elle déclaré.

Des perspectives pour plus de rayonnement

Et pour que l’ISTIC demeure ce pôle d’excellence dans la formation d’hommes et de femmes aux métiers de l’information et de la communication, des actions ont été entreprises, a fait savoir la directrice générale. Elles concernent les constructions d’un nouveau siège, d’un centre d’incubation et l’universitarisation des offres de formation. Pour le site, Alizéta Ouoba a indiqué qu’il s’agissait de doter l’institut d’un cadre à la hauteur de ses ambitions et que les démarches sont déjà entamées. Elle a souhaité dans ce sens une inscription budgétaire pour faciliter la suite des travaux.

«Le processus d’universitarisation est en cours avec les universités Nazi-Boni et Joseph-Ki-Zerbo et devront permettre de rendre les offres de formation plus attractives, spécialisées et diversifiées », a-t-elle confié. Le centre d’incubation, lui, est destiné à accompagner les étudiants porteurs de projets. Tout en félicitant les lauréats pour les efforts consentis, le ministre chargé de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo les a invités à faire leur travail dans la dignité, le désintéressement, l’amour et la passion de servir la patrie. « Une patrie en guerre engagée dans un combat historique pour son intégrité et sa souveraineté, un combat dans lequel l’engagement de chaque fils et chaque fille est un devoir », a précisé Jean Emmanuel Ouédraogo. Aux responsables de l’ISTIC, le ministre a assuré de son engagement à les soutenir dans leur « noble » mission de faire rayonner l’institut. Quant au Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, parrain de la 35e promotion, il a exhorté ses filleuls à mettre leurs compétences au service de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. « Je suis confiant au regard de votre nom de baptême. Je salue ce choix qui est en phase avec le contexte actuel marqué par la mobilisation générale. Je vous invite à titre individuel et collectif à refléter votre nom de baptême dans vos vies professionnelles et personnelles », a conseillé le président de l’ALT.

Voro KORAHIRE