Chine : Peng Liyuan et la première dame du Vietnam visitent le Centre national des arts du spectacle de Chine

Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, et Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien et président vietnamien To Lam, ont visité mercredi le Centre national des arts du spectacle à Beijing.

Mme Peng et Ngo Phuong Ly ont visité l’opéra, l’espace de création de réalité virtuelle et le studio d’enregistrement, découvrant ainsi les actions du centre en faveur de la création artistique, de la prestation de services culturels et des échanges culturels internationaux. Lors de la visite, elles ont assisté aux répétitions d’un spectacle de danse ethnique chinoise et à une session d’enregistrement d’une chorale, s’arrêtant de temps à autre pour échanger leurs points de vue.

Mme Peng a noté que la Chine et le Vietnam, unis par des montagnes et des rivières, partageaient des cultures similaires, et que leurs peuples entretenaient une compréhension mutuelle et une amitié. Elle a exprimé le souhait de voir les institutions culturelles et les artistes des deux pays renforcer leurs échanges et leur coopération par divers moyens afin d’approfondir l’amitié entre les deux pays et de nourrir les liens d’amitié entre leurs peuples.

Ngo Phuong Ly a sincèrement remercié Mme Peng pour ses dispositions chaleureuses et attentionnées, elle a salué les réalisations de la Chine en matière de développement culturel et d’innovation artistique, et s’est déclarée prête à promouvoir activement les échanges dans les domaines culturel et artistique entre les deux pays et à faire progresser l’amitié entre le Vietnam et la Chine.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français