Assemblée législative du Peuple : Mathieu Boro représentera la région du Sourou

La désignation du représentant de la région du Sourou à l’Assemblée législative du Peuple (ALP) s’est déroulée à Dédougou, capitale de la région de Bankui, ce mercredi 15 avril 2026, sous la présidence de la secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou, Adjara Kientega/Ouédraogo, représentant le gouverneur.

Mathieu Boro, de la province du Nayala, est le représentant de la région du Sourou à l’Assemblée législative du Peuple (ALP). Sa désignation est intervenue, ce mercredi 15 avril 2026 au gouvernorat de Dédougou. La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale régionale, Adjara Kientega appuyée par le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Bassouleymane Ouattara, et le conseiller technique chargé des conflits du gouverneur, Brahima Koné.

Le consensus ne s’étant pas dégagé après une trentaine de minutes de concertation entre les trois candidats, le mode du tirage au sort a été adopté. À l’issue du processus, c’est Mathieu Boro qui a été désigné pour représenter le Sourou à l’ALP. Séance tenante, son suppléant a été désigné suivant le même mode. Il s’agit d’Alix Lamoukry de la province du Sourou (Tougan).

Le désormais représentant du Sourou à l’ALP a invité la population à travailler la main dans la main pour développer la région. La présidente de séance a rappelé que personne n’a démérité et que c’est l’ensemble de la région du Sourou qui est sortie gagnante de cette étape cruciale.

Sidwaya.info