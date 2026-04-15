Économie chinoise : un premier trimestre rassurant

En dépit des incertitudes inhérentes à la situation au Moyen-Orient avec son corollaire de fluctuation des cours du pétrole, de perturbation de l’approvisionnement mondial et des prévisions de croissance, l’économie chinoise a affiché une tendance rassurante. Celle-ci se reflète au premier trimestre de l’année 2026 à travers des données intéressantes. Selon les statistiques publiées par l’Administration générale des douanes, le commerce chinois se porte bien.

La valeur totale des importations et des exportations de marchandises a été estimée à 11 840 milliards de yuans, soit environ 1 730 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2026. En clair, les exportations ont connu une hausse de 11,9 % par rapport à la même période de l’année dernière, soit 6 850 milliards de yuans, tandis que les importations ont augmenté de 19,6 %, soit 4 990 milliards de yuans.

À titre illustratif, dans le secteur de l’automobile, les données dénotent une croissance des exportations au-delà des prévisions. Les exportations automobiles ont atteint 875 000 unités en mars, soit une hausse de 72,7 % en comparaison à l’année dernière. De la période de janvier à mars 2026, les exportations automobiles ont été évaluées à 2,226 millions d’unités, soit une hausse annuelle de 56,7 %. Dans ce registre, 371 000 véhicules à énergie nouvelle ont été exportés, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à l’année dernière.

D’autre part, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine, principal indicateur du pays, a augmenté de 1 % au mois de mars en glissement annuel. Les données relatives aux vacances allant du Nouvel An jusqu’à la fête Qingming au début du mois d’avril montrent que davantage de personnes voyagent plus loin et diversifient leurs dépenses. Les voyages de printemps évoluent également, avec une hausse des voyages en voiture, des séjours en famille et du tourisme senior. Plusieurs provinces ont combiné les congés de printemps et la fête Qingming pour créer une « semaine d’or du printemps », ce qui a visiblement stimulé les dépenses touristiques. Les réservations de vols sur les liaisons les plus fréquentées ont bondi de plus de 40 % sur un an. Près de 60 % des voyageurs se disent prêts à payer plus cher pour des expériences uniques. Que ce soit au niveau de la consommation ou du commerce extérieur, l’économie chinoise progresse en résistant aux impondérables des crises qui perturbent la marche du monde.

Quel impact la bonne santé de l’économie chinoise pourrait-elle avoir sur les échanges commerciaux avec l’Afrique ? Bien que les flux commerciaux connaissent un certain dynamisme entre la Chine et le continent africain ces dernières années, il est à souligner que la balance commerciale est déséquilibrée, l’Afrique important plus qu’elle n’exporte vers la Chine.

Toutefois, la donne pourrait significativement changer avec l’entrée en vigueur le 1ᵉʳ mai de la politique de tarif douanier zéro décidée par la Chine. Cette mesure permet aux 53 pays africains qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine d’exporter des produits agricoles et manufacturés sur le marché chinois sans frais de douane. Bien que le monde demeure confronté à des incertitudes, un nouveau chapitre s’ouvre pour les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique en 2026. L’Afrique a désormais largement accès au vaste marché chinois.

Une belle opportunité est offerte aux entreprises africaines de promouvoir davantage leurs produits en Chine. Déjà, l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tient tous les deux ans depuis 2019 à Changsha dans la province du Hunan sert de vitrine aux produits africains en Chine. Avec l’entrée en vigueur du zéro tarif douanier, les exportations africaines à destination de la Chine vont considérablement être dopées. Pour exploiter judicieusement cette nouvelle politique de tarif douanier zéro, les pays africains doivent impérativement relever le défi de la promotion des chaînes de valeurs, gage de transformation des produits et de leur plus-value, et celui de la qualité. Une chose est d’avoir accès à un grand marché, une autre est de proposer des produits de qualité.

Karim BADOLO

CGTN Français