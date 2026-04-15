One Health Summit de Lyon: le REMAPSEN explique sa stratégie contre la désinformation

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) a plaidé pour une mobilisation structurée des médias face à la désinformation, lors d’une table ronde organisée par CFI Médias en marge du One Health Summit de Lyon.

Consacrée au thème « Comment les médias agissent-ils face à la désinformation ? », la rencontre s’est tenue dans le cadre de la Fabrique One Sustainable Health, dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, notamment en matière de santé, de climat et d’environnement.

Intervenant au nom du réseau, Bouba Sow, Conseiller spécial du président du REMAPSEN et directeur des partenariats, a présenté une approche reposant sur trois axes principaux.

Premier levier : la force du collectif. Le REMAPSEN fédère plus de 800 médias dans plus de 40 pays africains, avec pour objectif de produire et diffuser une information « juste, fiable et de qualité ». Cette organisation permet de mutualiser les ressources, d’harmoniser les messages et de réduire les « zones d’ignorance », en tenant compte des réalités socioculturelles et des langues locales.

Face à une désinformation « virale et transfrontalière », cette approche coordonnée apparaît, selon lui, comme essentielle pour atteindre des publics divers, notamment dans les zones où l’accès à l’information scientifique reste limité.

Deuxième axe : le renforcement des capacités des journalistes. « Lutter contre la désinformation ne consiste pas seulement à corriger les fausses informations, mais à prévenir leur diffusion », a souligné M. Sow. Le réseau mise ainsi sur la formation de ses membres afin d’améliorer le traitement et la vérification de l’information scientifique, contribuant à une meilleure couverture des enjeux liés à la santé, au climat et à l’environnement.

Troisième pilier : le développement de partenariats. Le REMAPSEN appelle à renforcer les collaborations entre médias, institutions scientifiques, pouvoirs publics, organisations internationales et société civile, afin de garantir une communication crédible en santé publique.

Pour M. Sow, cette synergie doit être au cœur de l’approche « Une seule santé » (One Health), qui relie la santé humaine, animale et environnementale.

« La lutte contre la désinformation ne peut être ni isolée ni improvisée. Elle doit être collective, professionnelle et appuyée sur des sources fiables », a-t-il affirmé, estimant que les médias doivent être pleinement intégrés comme acteurs à part entière dans les stratégies liées à cette approche globale.