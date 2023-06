Tournoi UFOA-B/U20 : le chef de l’Etat salue la performance des Etalons dames

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, lundi 26 juin 2023 à Ouagadougou, les Etalons dames U20, qui ont décroché la médaille de bronze (3e place) au tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B (UFOA-B), à Accra au Ghana.

Le capitaine Ibrahim Traoré a salué cette bonne performance des Etalons dames U20 à cette première édition du tournoi UFOA-B qui s’est tenue du 20 mai au 3 juin 2023, à Accra au Ghana. « C’est la première fois que le Burkina Faso rayonne dans le domaine du football féminin. Je tiens à dire félicitations aux combattantes qui étaient sur le terrain, à l’encadrement technique pour avoir contribué au rayonnement de l’image du Burkina Faso. Nous souhaitons que prochainement, ce soit la médaille d’or », a indiqué le chef de l’Etat aux Etalons dames U20. Le président de la Transition a invité la Fédération burkinabè de football (FBF) à travailler à rehausser le niveau du football féminin au Burkina Faso pour plus de victoires pour les échéances futures.

« A notre niveau, nous allons tout faire pour mettre à votre disposition de bonnes infrastructures pour de meilleures conditions. Quand vous jouez, tout le monde vous suit, y compris les combattants qui sont au front. Il y a beaucoup de joie quand vous avez la victoire et cela change aussi la donne », a ajouté le chef de l’Etat. Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé a traduit toute sa reconnaissance au chef de l’Etat « pour cette attention toute particulière à cette équipe féminine parce que c’est la toute première fois qu’une équipe féminine est reçue par un chef d’Etat ». Pour lui, le football féminin est en pleine évolution et cette audience est une invite à mieux développer ce football, à travailler plus pour que la prochaine fois les Etalons dames puissent ramener la médaille d’or. Pour le coach des Etalons dames, Pascal Sawadogo, tous les acteurs du football féminin se sentent honorés avec cette audience accordée par le chef de l’Etat. « Nous sommes revenus avec la médaille de bronze, pour nous ce sont des sentiments de fierté, des sentiments de travail bien fait même si nous n’avons pas pu remporter le trophée. Ce n’est qu’un début et le meilleur reste à venir », a soutenu le coach Sawadogo. La capitaine de l’équipe, Alimata Belem, a montré sa satisfaction sur la prestation de toute l’équipe au Ghana et a promis au peuple burkinabè la médaille d’or pour les compétitions futures. Cette équipe des Etalons Dames peut compter sur la bonne volonté du ministre en charge des sports, Boubacar Savadogo qui a indiqué sa disponibilité et sa volonté à accompagner le football féminin à atteindre le sommet.

Direction de la communication de la présidence du Faso