Une prière de délivrance tourne à la mort

Il profite des corvées pour s’évader

G.D. a été condamné en février 2023, pour des faits de vol d’ânes à une peine de 12 mois ferme et à une amende de 600 mille F CFA assortie de sursis. Il épuisait tranquillement sa peine à la Maison d’arrêt et correction de Dédougou. En septembre 2023, lorsqu’il est mis en corvée dans le centre de production de Kamandéna aux encablures de Dédougou, il profita de l’inattention des gardes pour s’échapper. Il est rattrapé quelques jours plus tard.

A la barre, ce mardi 14 novembre, il reconnait les faits mais dit ignorer que l’évasion est une infraction. « Quand j’étais à la Maison d’arrêt et de correction, ma femme a quitté la famille, laissant ma mère avec mon enfant de bas-âge. Cette situation me rongeait le cœur », se justifie-t-il. G.D. a été reconnu coupable d’évasion. En répression, il a écopé d’une peine de 24 mois et d’une amende de 600 mille FCFA, le tout ferme. Cumulée à son ancienne peine, il doit passer en tout 28 mois en taule. Egalement le sursis de 600 mille écopé lors de sa première condamnation a été révoqué. Donc, le montant total de son amende s’élève maintenant à 1,2 millions F CFA.

Un VDP à la barre pour vol de bœufs

B.A., un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) dans une commune de la province du Mouhoun était à la barre, ce mardi 14 novembre 2023, au Tribunal de grande instance de Dédougou pour vol de bœufs appartenant à L.T. En effet, au cours du mois d’octobre 2023, L.T. a perdu tout son troupeau de bœufs. Les recherches ont permis de retrouver une grande partie des animaux. Lui restant seize bêtes dans la nature, il poursuit les recherches.

C’est là qu’un jour, il aperçoit deux de ses bœufs sur un car à destination de Dédougou. Interrogé, le chauffeur fait savoir qu’il s’agit d’une commission appartenant à B.A., alors VDP. A la barre, ce dernier reconnait les faits. Il déclare en tout, avoir dérobé six bœufs parmi lesquels quatre ont déjà été vendus à la somme 390 mille F CFA. C’est en voulant liquider les deux autres qu’il sera pris la main dans le sac.

Son acte est regretté par le parquet, car en sa qualité de VDP il était censé protéger ses populations et leurs biens. En répression, il a été condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende de 500 mille F CFA ferme. Le Tribunal a justifié cette sanction par le fait que B.A., en sa qualité de VDP devrait protéger la population et non la dépouiller de ses biens.

