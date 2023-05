Le vitiligo est une affection de la peau caractérisée par l’apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps. Ces taches sont causées par une « dépigmentation », due à la disparition des mélanocytes, les cellules responsables de la couleur de la peau (pigmentation). Plus d’explication avec le Dr Séraphine Zeba, médecin dermatologue en service à l’hôpital du district de Boulmiougou à Ouagadougou

Sidwaya (S) : Qu’est-ce que le vitiligo ?

Séraphine Zeba (S.Z.) : Le vitiligo est une maladie de la peau caractérisée par une dépigmentation progressive de celle-ci, avec l’apparition de taches blanches comme de la craie sur n’importe quelle partie du corps. Cette maladie est la conséquence de la destruction des cellules responsables de la coloration de la peau, que sont les mélanocytes. Cette maladie, on la rencontre partout dans le monde et elle concernerait entre 0,5 et 1% de la population générale sans tenir compte de la situation géographique, de l’âge, de la coloration de la peau.

S : Quels sont les différents types de vitiligo ?

S.Z. : Sur le plan scientifique, on classe le vitiligo en deux grandes entités. Il y a le vitiligo dit segmentaire et le vitiligo non segmentaire ou généralisé. Le vitiligo segmentaire se caractérise par l’apparition d’une tache sur une seule partie du corps. Généralement, elle apparait en forme de bande et est circonscrite et localisée sur une seule partie du corps. Le vitiligo non segmentaire ou généralisé quant à lui, se manifeste par la présence de taches blanches sur n’importe quelle partie du corps. Habituellement, les taches sont à disposition globalement symétrique. Ces taches se retrouvent partout sur la peau.

S : Quelles sont les causes du vitiligo ?

S.Z. : Pour comprendre pourquoi les taches blanches apparaissent sur la peau d’un individu, nous devons nous pencher sur les cellules responsables de la coloration de la peau que sont les mélanocytes. Ces cellules produisent un pigment appelé la mélanine et celle-ci est responsable de la coloration de notre peau, de nos cheveux, et de nos yeux. Au cours du vitiligo, les mélanocytes font l’objet d’une destruction importante, ce qui va entrainer l’arrêt de la production de la mélanine.

Pour comprendre cette destruction des mélanocytes les chercheurs ont émis un certain nombre d’hypothèses. Parmi les hypothèses, il y a les causes génétiques. Il ressort que lorsqu’un individu a un parent de premier degré (mère, père, frère, sœur ou enfant d’une personne) atteint de vitiligo, celui-ci risque entre 5 et 8 % de développer la pathologie.

La deuxième hypothèse qui expliquerait l’apparition du vitiligo concerne les causes auto-immunes. On parle d’auto-immunité lorsque qu’il y a un dérèglement de fonctionnement du système de défense de l’organisme qui amène l’organisme à produire des anticorps qui détruisent les constituants normaux. Au cours de certaines maladies auto-immunes, on peut observer du vitiligo. Les maladies auto-immunes qui reviennent fréquemment sont notamment l’anémie pernicieuse, le diabète de type 1, l’hyperthyroïdie, la maladie d’Addisson etc. qui peuvent évoluer concomitamment avec un vitiligo.

S : Quelles sont les personnes les plus exposées au vitiligo ?

S.Z. : Les personnes à risque sont celles qui ont un antécédent familial de vitiligo, les personnes atteintes de maladies auto-immunes.

S : Comment se manifeste cette pathologie ?

S.Z. : Le vitiligo va se manifester par l’apparition de taches blanches comme de la craie sur n’importe quelle partie du corps. Ces taches peuvent apparaitre d’emblée sur les mains, les bras, les pieds, le visage, les muqueuses (lèvres, muqueuses génitales) peuvent être également concernées. Il faut savoir que lorsque les cheveux et les poils poussent sur une zone où il y a une tache blanche de vitiligo, ces derniers vont se décolorer et devenir blanchâtres.

Cependant, les taches du vitiligo ne font pas mal et ne grattent pas habituellement. Mais certains patients lors des consultations nous signalent des sensations de brulûres ou de démangeaisons lors de l’apparition de nouvelles taches. Nous savons que ces taches sont indolores et ne grattent pas. Mais le vitiligo a un fort retentissement psychologique du patient atteint avec une altération de sa qualité de vie. Ces patients souffrent beaucoup moralement.

La dermatose est affichante et les malades se sentent stigmatisés. Ils ne sont pas à l’aise parmi leurs semblables, ils doivent supporter le regard, les questions des gens et accepter leurs différences vis à vis de leur entourage. Selon une étude sur la qualité de vie des personnes atteintes du vitiligo dans les différents services de dermatologie de la ville de Ouagadougou, conduite par l’équipe de l’hôpital Yalgado Ouédraogo, les patients avaient leur qualité de vie très altérée surtout dans la dimension stigmatisation. Et les jeunes qui étaient atteints de vitiligo généralisé en payaient un plus lourd tribut.

S : Comment évolue cette maladie ?

S.Z. : L’évolution du vitiligo est imprévisible. Une personne peut avoir des taches de vitiligo et dans les deux à trois mois qui suivent, ces taches vont repigmenter et disparaitre de façon spontanée. Par contre, un autre patient atteint de vitiligo peut voir ses taches perdurer pendant des années sans repigmentation. Lors de nos consultations, nous pouvons mettre un patient sous traitement avec une repigmentation des taches de vitiligo, mais au cours de l’année qui suit on peut observer brusquement une récidive donc une rechute de la maladie. Et cette situation peut s’observer chez 40 à 50 % des patients mis sous traitement.

S : Est-ce-qu’il y a des complications à cette maladie ?

S.Z. : La complication à craindre c’est l’extension des lésions. Lors de nos consultations, nous prodiguons des conseils pour éviter que la maladie ne prenne de l’ampleur. Le patient doit éviter tous les microtraumatismes et les frottements répétés qui peuvent entrainer un élargissement des lésions et extension de la maladie à plusieurs parties de l’organisme.

S : Comment prévenir cette maladie ?

S.Z. : Lorsqu’il y a déjà des taches de vitiligo, nous faisons une prévention secondaire pour éviter une extension des lésions. Il faut éviter les frottements sur les parties décolorées, éviter les microtraumatismes qui peuvent entrainer une aggravation de la maladie. Mais au cours du traitement, il faut attendre entre 6 et 24 mois pour apprécier l’efficacité d’un protocole de traitement.

Au cours de cette période, nous pouvons obtenir la repigmentation des taches de vitiligo. Le patient peut aussi risquer entre 40 et 50 % de récidive. A cause de ce risque de récidive, nous mettons en place un traitement d’entretien pour maintenir les acquis et éviter les récidives.

S : Quels sont vos conseils pour les personnes atteintes de vitiligo ?

S.Z. : Nous conseillons aux patients de continuer malgré tout à profiter de la vie le plus librement possible. Ils doivent éviter le stress qui est un facteur de risque de cette maladie. Il faut accompagner ces malades sur le plan psychologique.

Au cours du traitement, les malades doivent s’exposer au soleil au moins 3 à 4 fois dans la semaine afin de stimuler la prolifération des mélanocytes et donc contribuer à rerpigmenter les taches de vitiligo. Les patients doivent aussi approcher les spécialistes en la matière pour les conseils et la prise en charge médicale y compris un accompagnement psychologique.

Interview réalisée par : Wamini Micheline OUEDRAOGO