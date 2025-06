BOAD Development Days: 48 heures pour se pencher sur le financement alternatif du développement dans l’UEMOA

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) organise la Ire édition de “BOAD Development Days” les 12 et 13 juin 2025, à Lomé, au Togo, sur le thème : « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, opportunités et solutions ». Cette rencontre réunit des professionnels, leaders et experts de l’agriculture et de l’énergie pour se pencher sur des modèles alternatifs de financement du développement durable dans la zone UEMOA.

L’énergie et l’agriculture sont des secteurs clés du développement dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Malheureusement, ces secteurs souffrent de déficits structurels de financements. La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) veut contribuer à inverser la tendance, en explorant les mécanismes financiers innovants afin de permettre à ces secteurs vitaux de jouer pleinement leur rôle de principal moteur de croissance inclusive et durable.

Pour ce faire, elle organise la Ire édition de “BOAD Development Days”, les 12 et 13 juin 2025, à Lomé, au Togo, sur le thème : « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, opportunités et solutions ».

Cette rencontre de haut niveau se veut une plateforme pour les banques multilatérales de développement, la BRVM, les banques commerciales, les fonds d’investissement, les fonds de garantie, les institutions communautaires (UEMOA, BCEAO, AMF-UMOA), le secteur privé, les organisations de la société civile, les gouvernements, les porteurs de projets financés par la banque, les experts, les médias locaux, régionaux et internationaux, les représentants de la BOAD de contribuer à redéfinir les modèles de financement du développement dans la zone UEMOA, l’accès universel à l’électricité dans notre espace communautaire, la transition énergétique et le rôle de l’agro-industrie comme levier de souveraineté.

Pour le président de la BOAD, Serge Ekué, ce cadre de réflexion se tient au moment où l’Afrique de l’Ouest fait face à un défi historique. Avec une population en croissance continue, la région doit à la fois accélérer son développement économique et social, tout en répondant aux impératifs de durabilité et de résilience climatique.

Deux piliers indissociables

« Les enjeux sont donc énormes. Ils sont climatiques, économiques et sociaux. Ils touchent le quotidien de nos populations, celui des générations à venir, et la trajectoire même de nos pays. Ils nous obligent à agir différemment, et pour cela, à repenser notre façon de produire, de consommer et d’investir », a-t-il souligné.

Et dans un tel environnement, transition énergétique et agriculture durable deviennent deux piliers indissociables pour une stratégie développement adapté, inclusive et responsable.

Pour le président Ekué, l’énergie constitue le secteur des secteurs, la condition préalable au développement économique et social. La transition énergétique, loin d’être un simple enjeu climatique, est à la fois une nécessité vitale pour garantir un accès équitable et fiable des populations à l’énergie et un levier d’inclusion, un moteur pour l’éduction, la santé, les PME rurales et l’agriculture.

Et pour ce secteur agricole où les défis ont pour nom dépendance des intrants importés, forte vulnérabilité climatique, modernisation très limitée, transformation et valorisation insuffisantes des produits, sans oublier les challenges sanitaires et sécuritaires, il y a urgence pour la sous-région de transformer son agriculture pour la rendre productive, durable, portée par des pratiques innovantes et résilientes au climat, a-t-il souligné.

Ce modèle d’agriculture constitue un passage obligé pour assurer la sécurité alimentaire, préserver l’environnement et créer des millions d’emplois pour les femmes et les jeunes, a précisé le président Ekué.

Pour répondre à ces multiples et complexes défis, sur le plan énergétique et agricole, il n’y a pas d’autre choix que mobiliser des investissements massifs et financements adaptés, et cela en captant les opportunités qu’offrent les mécanismes de financements verts et les instruments de la finance climatique, tout en combinant technologiques et partenariat public-privé.

3 300 milliards de F CFGA dans les économies de l’Union

Bien consciente des défis et enjeux liés à ces secteurs énergétique et agricole, la BOAD, depuis 2021, à travers son plan Djoliba 2021-2025, joue et continue de jouer sa partition.

« Nous avons ainsi injecté plus de 3 300 milliards de F CFA dans les économies de l’Union », a confié Serge Ekué. Le ministre de l’Economie et des Finances du Togo, a souligné l’intérêt de ces BOAD Development Days.

« Plus qu’une simple rencontre, ces journées BOAD constituent un carrefour d’idées, un forum d’échanges et un catalyseur d’actions concrètes pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Elles témoignent de la volonté commune de nos nations de relever les défis du développement, de stimuler la croissance économique et d’améliorer les conditions de vie de nos populations », a-t-il indiqué.

Tout en saluant les efforts déjà déployés par la BOAD, le ministre, Essowè Georges Barcola, a rappelé la nécessité de répondre à l’impératif sécuritaire. « Comme vous le savez si bien, pas de développement sans sécurité.

C’est pourquoi, en 2012, en leader visionnaire, Faure

Essozimna Gnassingbé, alors, Président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, en instituant la politique de paix et de sécurité au sein de l’UEMOA, anticipait déjà sur les mécanismes d’alerte et de mise en œuvre de mesures communautaires pour préserver nos Etats de ce fléau. Parce que, disait-il, si nous ne préservons pas la paix et la sécurité, tous les efforts de développement que nous faisons vont s’arrêter », a-t-il insisté.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

(Depuis Lomé, Togo)