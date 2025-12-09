Burkina Faso : 179 millions F CFA de produits prohibés saisis par la Brigade Mobile des Douanes de Bobo

Du 22 au 30 novembre 2025, la Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a mené une série d’opérations importante, appuyées par des renseignements précis, aboutissant à la saisie de 179 millions F CFA de marchandises prohibées. Le 22 novembre, sur l’axe Bobo–Banfora, les agents interceptent d’abord 20 000 plaquettes de médicaments prohibés dissimulées dans un car de transport, d’une valeur de 30 millions F CFA.

Sur le même itinéraire, un camion transportant des sacs de sucre et d’engrais servait à couvrir 10 fûts de cyanure évalués à 1,5 million F CFA.Le 27 novembre, un contrôle ciblé a permis la découverte de 429 plaquettes de chanvre indien astucieusement cachées dans la cabine d’une remorque, pour une valeur de 42,5 millions F CFA.

Enfin, le 30 novembre, sur l’axe Bobo-Orodara, une remorque déclarée en exportation de tourteaux de coton se révèle chargée de 700 sacs de cyanure, estimés à 105 millions F CFA.Le Directeur général des Douanes, Yves Kafando, a salué le professionnalisme des agents et exhorté l’ensemble des unités à maintenir ce niveau d’exigence.

F.K.

Source : page Facebook de la Direction générale des Douanes du Burkina Faso.