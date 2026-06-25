Burkina Faso : Révision des critères d’attribution des bourses d’études dans l’enseignement supérieur et hausse de 7% de la production cotonnière 2025-2026

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, le 25 juin 2026, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, plusieurs dossiers ont été examinés et d’importantes décisions prises pour la bonne marche de la Nation et le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conseil a adopté un décret portant régime des bourses d’études de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’agit, selon le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Camarade Adjima THIOMBIANO, d’une relecture du décret de 2021 relatif aux bourses d’études en vue de prendre en compte les nouvelles orientations et la vision du gouvernement.

Les grandes innovations de cette relecture sont entre autres, la redéfinition et la hiérarchisation des critères d’attribution des bourses avec la suppression du critère lié aux revenus des parents, le transfert des dossiers d’aides au Fonds de soutien à l’éducation et à la recherche (FOSER Bãngr baoobo) et l’encadrement des études à l’extérieur.

Aux termes de ce décret, tout étudiant burkinabè qui veut entamer des études à l’extérieur, bénéficiaire d’une bourse ou sur fonds propres, a l’obligation d’obtenir au préalable une autorisation du ministère en charge de l’Enseignement supérieur. Selon le Ministre, il s’agit de permettre à l’État d’assurer un suivi des contenus de formations conformément à la vision actuelle du Gouvernement, d’éviter les cas sociaux après les études à l’étranger et de préparer l’insertion professionnelle de ces étudiants.

Subvention de 15,8 milliards FCFA pour la production de coton

Pour le compte du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan de la campagne cotonnière 2025-2026 et aux prévisions de la campagne cotonnière 2026-2027.

« En termes de bilan de la campagne cotonnière 2025-2026, la production de coton graine conventionnelle et biologique s’est établie à 314 293 tonnes contre une production de 294 507 tonnes la campagne précédente, soit une hausse de 7% », indique le Ministre en charge du Commerce, Camarade Serge Gnaniodem PODA.

Pour la campagne à venir (2026-2027), les objectifs sont ambitieux avec de bonnes perspectives pour les producteurs. Pour soutenir ces prévisions et poursuivre la dynamique de relance durable, le Conseil a décidé de fixer le prix de cession à crédit des engrais à 17 500 FCFA le sac de 50 kilogrammes pour chaque type d’engrais.

Le Ministre souligne que ce niveau de prix nécessite des subventions des intrants à hauteur de 15,8 milliards FCFA et le Conseil a décidé que ce montant de la subvention soit pris en charge entièrement par les sociétés cotonnières.

Direction de la communication de la Présidence du Faso