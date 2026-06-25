Soutenance à l’ISTIC: une étude scientifique met en lumière le Marathon Houet de Sidwaya

Le Marathon Houet de Sidwaya continue de faire parler de lui, bien au-delà des pistes de course. Après avoir mobilisé des milliers de participants et de spectateurs lors de sa première édition, l’événement sportif a désormais fait son entrée dans le champ de la recherche universitaire. Le jeudi 25 juin 2026, à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), Mme Afoussatou Sira Konaté a soutenu avec succès son mémoire de fin de cycle consacré à l’analyse des actions de communication mises en œuvre autour de cette compétition. Son travail lui a valu la note de 17,5/20 avec la mention « Très Bien ».

Intitulé « Analyse des actions de communication de la première édition du Marathon Houet de Sidwaya », le mémoire s’intéresse à l’ensemble du dispositif de communication déployé avant, pendant et après l’événement. L’objectif était d’évaluer l’efficacité des stratégies adoptées, de mesurer leur impact sur les publics cibles et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les futures éditions. Pour mener son étude, l’impétrante a adopté une démarche scientifique rigoureuse.

Elle a administré un questionnaire à plus de 300 personnes, conduit des entretiens avec cinq acteurs directement impliqués dans l’organisation du marathon et réalisé une importante recherche documentaire. Cette approche lui a permis d’analyser en profondeur les outils et canaux de communication utilisés ainsi que leur contribution à la réussite de l’événement. Président du jury, Boukary Ouédraogo, enseignant en linguistique, communication et événementiel, a salué la pertinence et l’originalité du sujet choisi. « C’est un travail de bonne facture et particulièrement original. L’étudiante a réussi à questionner les actions de communication mises en œuvre lors de la première édition du Marathon Houet de Sidwaya et à démontrer l’apport de chaque outil utilisé avant, pendant et après l’événement », a-t-il indiqué.

Selon lui, l’un des mérites du mémoire réside également dans sa dimension documentaire. Le travail retrace non seulement la genèse du Marathon Houet de Sidwaya, mais aussi son évolution, ses ambitions et les différentes stratégies de communication élaborées pour assurer sa promotion. Au-delà de son intérêt académique, l’étude constitue un outil d’aide

à la décision pour les Editions Sidwaya. Rapporteur du mémoire et directeur commercial et marketing de l’entreprise de presse, Moussa Congo s’est félicité de la qualité du document produit. « Nous remercions l’étudiante d’avoir porté son choix sur le Marathon Houet de Sidwaya. Le travail présenté est très fouillé et fidèle à la réalité du terrain.

Les recommandations formulées sont pertinentes et elles nous permettront d’améliorer davantage l’organisation et la communication des prochaines éditions », a-t-il déclaré. Pour lui, cette recherche intervient à un moment stratégique, alors que les Editions Sidwaya ambitionnent de faire du Marathon Houet un rendez-vous sportif incontournable du Burkina Faso. L’étude met notamment en évidence les retombées de l’événement sur la ville de Bobo-Dioulasso et souligne l’importance d’une communication anticipée pour accroitre la participation et renforcer la visibilité de la manifestation. « Cette étude nous conforte dans notre volonté de faire du Marathon Houet de Sidwaya une activité pérenne, bénéfique à la fois pour la ville de Bobo-Dioulasso et pour notre institution », a ajouté M. Congo. Directeur du mémoire, Franck Arnaud Traoré, enseignant à l’ISTIC, a expliqué que le choix du thème répondait à la fois à son caractère novateur et à son intérêt professionnel.

Selon lui, la communication événementielle demeure un domaine encore peu exploré dans les travaux académiques au Burkina Faso. « Nous avons voulu réfléchir aux mécanismes susceptibles de faire du Marathon Houet de Sidwaya une activité d’envergure nationale et internationale. C’est un sujet pertinent qui ouvre des perspectives intéressantes pour la recherche et pour les professionnels de la communication », a-t-il souligné. L’encadreur a également salué le sérieux et la détermination de son étudiante. Il a rappelé les nombreux déplacements effectués à Bobo-Dioulasso pour la collecte des données ainsi que la rigueur avec laquelle elle a conduit ses investigations. Visiblement émue et satisfaite à l’issue de la délibération, Afoussatou Sira Konaté a expliqué avoir choisi ce thème en raison de l’intérêt qu’elle porte à l’événement et de ses attaches avec l’ouest du Burkina Faso. « Pour une première édition, je trouvais intéressant d’étudier le Marathon Houet de Sidwaya afin de comprendre comment sa communication a été pensée et quels enseignements pouvaient en être tirés », a-t-elle confié.

Pengdwendé Achille Ouédraogo