Fada N’Gourma: le nouveau centre d’hémodialyse opérationnel

Les autorités régionales du Goulmou, conduites par le gouverneur, Ram Joseph Kafando, ont effectué, hier jeudi 25 juin 2026, une visite guidée au centre d’hémodialyse de Fada N’Gourma. Ce service spécialisé, récemment construit au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fada N’Gourma, est pleinement opérationnel.

Désormais, les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique, résidant à Fada N’Gourma et dans les localités environnantes, n’ont plus à parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier d’une prise en charge. En effet, le centre d’hémodialyse, récemment construit au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fada N’Gourma et doté d’équipements de pointe, est pleinement opérationnel. Inauguré, le samedi 20 juin 2026, par le gouvernement, en même temps que ceux de Banfora, Dori et Dédougou, le centre a reçu, hier jeudi 25 juin 2026, la visite des corps constitués de la région du Goulmou, conduits par le gouverneur, Ram Joseph Kafando. Vu de l’extérieur, c’est un véritable joyau architectural qui trône majestueusement en plein cœur du CHRU.

A l’intérieur, l’édifice impressionne davantage par son plateau technique ultramoderne qui répond aux exigences de la prise en charge des maladies rénales. En effet, le centre dispose de 12 générateurs de dernière génération, dont 9 installés dans la grande salle, 2 dans la salle d’isolement et 1 dans la salle de réanimation. L’infrastructure comprend également une salle de cathétérisme, des bureaux administratifs, un groupe électrogène d’environ 165 KVA ainsi qu’un château d’eau. En ce qui concerne les coûts des prestations, l’accès à la dialyse ne nécessite plus de caution et chaque séance est désormais fixée à 2 500 F CFA conformément à la nouvelle réglementation. Pour assurer le fonctionnement du service, une équipe pluridisciplinaire est à la tâche.

Elle est composée d’un médecin néphrologue, de trois médecins généralistes, de six infirmiers, d’un pharmacien et d’un biologiste. Le Président du conseil d’administration (PCA) du CHRU de Fada N’Gourma, par ailleurs, directeur régional chargé de la santé du Goulmou, Dr Mahamady Yarbanga, a indiqué que cet effectif sera progressivement renforcé afin de répondre à la demande croissante.

« Un ouf de soulagement »

Déjà, les premiers bénéficiaires font bonne mine. L’un d’eux, visiblement ému, s’est réjoui. « Les mots me manquent. C’est un soulagement pour nous parce que je faisais la navette entre Fada N’Gourma et Tenkodogo deux fois par semaine. A un moment donné, je me sentais épuisé », a-t-il déclaré. Le patient a tenu à saluer, de vives voix, les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Il a appelé également les scientifiques burkinabè à poursuivre leurs recherches « afin d’aider à vaincre définitivement cette maladie ». Un autre patient a traduit également sa gratitude aux autorités avant de raconter son périple. « Je déboursais environ 85 000 F CFA pour une séance de dialyse dans une clinique à Ouagadougou et je faisais deux séances par semaine.

Je remercie vraiment le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette initiative qui allège considérablement nos souffrances », a-t-il dit. Selon le chef de service du centre d’hémodialyse du CHRU de Fada N’Gourma, Dr Delwendé Bertrand Dibri, le centre a une capacité d’accueil satisfaisante. « Nous pouvons réaliser jusqu’à 252 séances d’hémodialyse par semaine et accueillir environ 120 patients en dialyse chronique. Pour les cas de dialyse aiguë, nous sommes en mesure de prendre en charge autant de patients que nous voulons », a-t-il expliqué. Le spécialiste a reconnu, toutefois, que la demande demeure supérieure à l’offre.

« Nous avons plus de 200 patients en attente d’hémodialyse chronique. Nous espérons que le centre sera davantage renforcé en générateurs afin de prendre en charge le maximum de malades », a-t-il indiqué. Pour Dr Delwendé Bertrand Dibri, les débuts sont néanmoins prometteurs. « Entre hier et aujourd’hui, nous avons déjà traité 16 patients et réalisé avec succès une séance d’hémodialyse en urgence. Les choses ont bien commencé », s’est-il réjoui.

« Un mal pernicieux »

A entendre le PCA du CHRU, Dr Mahamady Yarbanga, l’ouverture de ce centre marque une étape importante dans l’amélioration de l’offre de soins dans la région. « C’est une prouesse et un défi qui vient d’être relevé pour rapprocher les populations des soins spécialisés. C’est une grosse épine qui vient d’être enlevée de nos pieds », a-t-il affirmé. Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, venu constater l’effectivité du fonctionnement du centre s’est dit satisfait. « Aujourd’hui, les patients disposent d’un centre d’hémodialyse plus proche d’eux. C’est un vide qui vient d’être comblé. Et ce centre contribuera véritablement à l’amélioration de l’offre de soins spécialisés dans notre région », a-t-il soutenu. Aussi, le camarade Kafando a encouragé le personnel médical.

« C’est une équipe dynamique et dévouée », a-t-il complimenté. A sa suite, le PCA du CHRU de Fada N’Gourma, Dr Mahamady Yarbanga, a rappelé que l’insuffisance rénale chronique est un mal pernicieux qui touche de nombreux Burkinabè. A l’échelle mondiale, a précisé Dr Delwendé Bertrand Dibri, cette pathologie concerne près de 10 % de la population. Parmi les principales causes, il a cité le diabète, l’hypertension artérielle, les infections, l’automédication ainsi que l’usage de certains phytomédicaments.

Joanny SOW