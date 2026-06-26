Accusation de répression des libertés fondamentales: le gouvernement burkinabè invite le parlement européen au retrait de la résolution

Dans une note adressée hier jeudi 25 juin 2026 à la Délégation de l’Union européenne à Ouagadougou, le gouvernement burkinabè invite le parlement européen au retrait d’une résolution votée le 18 juin sur « la répression persistante de l’espace civique et des libertés fondamentales au Burkina Faso ».

Le gouvernement du Burkina Faso invite le parlement européen à procéder au « retrait diligent » de la résolution intitulée « la répression persistante de l’espace civique et des libertés fondamentales au Burkina Faso », votée le 18 juin 2026. Telle est la substance d’une note adressée par le ministère burkinabè des Affaires étrangères en date du 25 juin 2026 à la Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso. Pour l’Exécutif burkinabè, cette résolution a été adoptée sur la base d’un mémoire volontairement tronqué, mal fondé et inexact.

Le Burkina Faso est sans équivoque : « en cas de non-prise en compte de la présente invite, le parlement européen endossera toute la responsabilité de la détérioration durable de la coopération du Burkina Faso avec les institutions de la commission ».

Cette invite du gouvernement burkinabè fait suite à une première note verbale du 23 juin dernier et adressée aux institutions européennes. Dans ladite note, le gouvernement burkinabè rejetait avec fermeté la résolution adoptée le 18 juin par le Parlement européen sur la situation des libertés fondamentales au Burkina Faso. Ouagadougou a dénoncé des appréciations partiales, des informations erronées ainsi qu’une ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain. Il s’agit particulièrement des déclarations de l’eurodéputé français Christophe Gomart ayant inspiré une partie de ses accusations formulées contre le Burkina Faso.

Les autorités burkinabè ont également rappelé que la crise sécuritaire au Sahel trouve son origine dans la déstabilisation de la Libye en 2011 et ont mis en avant les progrès réalisés dans la reconquête du territoire et la lutte contre le terrorisme.

La rédaction