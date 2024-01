CAN 2023 : Le Premier ministre ivoirien Robert Beugre Mambe satisfait des Infrastructures

Les préparatifs de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football Côte d’Ivoire 2023 vont bon train. A une semaine du coup d’envoi de la compétition, le Premier ministre ivoirien Robert Beugre Mambé a fait le tour des infrastructures devant abriter la CAN. Il a visité la cité CAN de San-Pedro composée de 32 villas de luxe, des stades d’entraînement et du Stade Laurent Pokou, d’une capacité de 20 000 places. La ville de San-Pedro accueillera la poule F comprenant le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Le Premier ministre Mambé s’est dit satisfait de ces infrastructures sportives. Selon lui, il ne reste que la mobilisation de l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire pour que les stades soient pleins de supporters. En rappel, Le Burkina Faso est logé à Bouaké dans le même groupe que la Mauritanie, l’Algérie et l’Angola. Sidwaya.info